بعد اعتقاله.. شاهد عملية نقل علي الساعدي إلى أمريكا

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، صوراً لعملية نقل القيادي في "كتائب حزب الله" العراقية، على محمد باقر سعد الساعدي، إلى أمريكا بعد إلقاء القبض عليه.



وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت في بيان لها إن الساعدي يواجه 6 تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لأنشطته كعضو في "كتائب حزب الله" العراقية وفي الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تورطه في نحو 20 هجوما ومحاولة هجوم في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وذكرت السلطات الأمريكية أنه تم القبض على الساعدي بناء على التهم الواردة في لائحة الاتهام، حيث نُقل إلى حجز أمريكي في الخارج ثم إلى الولايات المتحدة، دون ذكر تفاصيل.

وذكرت الوزارة أن الساعدي مثل في وقت سابق اليوم أمام قاضية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، وأمرت باحتجازه على ذمة المحاكمة.