تفاصيل جديدة في حادث ترامب .. «العدل الأمريكية»: إعداد قائمة اتهامات ومراجعة الإجراءات الأمنية

أفاد القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي بأنه سيتم إعداد قائمة اتهامات بحق المشتبه به في حادث إطلاق النار على دونالد ترامب.

وقال: "نقوم حاليًا بالإجراءات اللازمة في موقع الحادث، والعدالة ستتحقق.. أعد بذلك".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية حادث إطلاق النار الذي استهدف ترامب، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، والذي أُقيم في فندق واشنطن هيلتون.

ووصفت تقارير أمنية الحادث بأنه محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي بشكل مباشر.

وكان ترامب قد صرّح في كلمته قائلًا: "إطلاق النار كان يستهدفني، أعتقد ذلك"، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المنفذ، مشيرًا إلى أن أحد عناصر الأمن أُصيب خلال العملية، لكنه "بحالة جيدة".

وأوضح ترامب أن هذه الحادثة ليست الأولى، قائلًا: "هناك محاولتان سابقتان لاغتيالي"، مضيفًا أن "محاولات اغتيالي تتكرر"، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة به.

وانتقد مستوى التأمين في موقع الحفل، معتبرًا أن "مبنى العشاء لم يكن يتمتع بإجراءات أمان كافية"، مؤكدًا أنه سيتم "مراجعة ظروف حادث إطلاق النار بشكل كامل".