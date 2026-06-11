عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في السوق تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات عصر اليوم الخميس 11 يونيو 2026، مواصلةً موجة الهبوط التي بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية وتراجع وتيرة الطلب داخل الأسواق، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 420 جنيهًا مقارنة بمستوياته المسجلة في بداية الأسبوع، بينما خسر 1600 جنيه من القمة التي سجلها العام الجاري وهي 7650 جنيها.

ويعد هذا التراجع الأكبر من نوعه خلال الشهرين الماضيين، حيث واصلت أسعار الذهب نزيف الخسائر بفعل الضغوط العالمية المتصاعدة، وسط ترقب من المتعاملين والمستهلكين على حد سواء لاتجاه السوق خلال الساعات والأيام المقبلة.



سعر الذهب اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات عصر اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث من محلات الصاغة، القيم التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): نحو 6065 جنيهًا للشراء و6010 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً): نحو 6931 جنيهًا للشراء و6868 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22: نحو 6353 جنيهًا للشراء و6296 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 (الأكثر انتشارًا في بعض المناطق): نحو 5198 جنيهًا للشراء و5151 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: نحو 48.52 ألف جنيه للشراء و48.08 ألف جنيه للبيع.



لماذا تراجعت أسعار الذهب بهذه القوة؟

هناك عدة عوامل متشابكة تقف وراء التراجع الحاد في أسعار الذهب، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

الهبوط العالمي للأوقية: سجلت أوقية الذهب في البورصات العالمية أدنى مستوى لها منذ 21 نوفمبر الماضي عند 4022 دولارًا.

سجلت أوقية الذهب في البورصات العالمية أدنى مستوى لها منذ 21 نوفمبر الماضي عند 4022 دولارًا. قوة الدولار الأمريكي: استمرار صعود الدولار يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

استمرار صعود الدولار يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن. ارتفاع عوائد سندات الخزانة: يزيد الضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا ثابتًا.

يزيد الضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا ثابتًا. ترقب بيانات التضخم الأمريكية: الأسواق تترقب تقريرًا رئيسيًا عن التضخم قد يحدد مسار أسعار الفائدة.

الأسواق تترقب تقريرًا رئيسيًا عن التضخم قد يحدد مسار أسعار الفائدة. تراجع الطلب المحلي: في أوقات الهبوط الحاد، يميل المواطنون إلى تأجيل الشراء.

أسعار الذهب عالميًا: تعافٍ طفيف بعد خسائر حادة

على الصعيد العالمي، تعافت أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس من أدنى مستوياتها في ستة أشهر، مدعومةً بعمليات تغطية المراكز القصيرة، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير رئيسي عن التضخم في أمريكا قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن مسار معدلات الفائدة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4083.52 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ 21 نوفمبر عند 4022.09 دولارًا للأونصة، في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4104.80 دولار للأونصة.

تأثير البيانات الأمريكية على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية، وتحديدًا بالبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فاستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة يقللان من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.



كما أن أي إشارات على استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط السلبية على المعدن الأصفر.



هل تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التراجع؟

يرى متعاملون في سوق الذهب أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب قد تسهم في تنشيط حركة الشراء، خاصة مع انخفاض الأسعار عن المستويات القياسية التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية.

ومع ذلك، تظل اتجاهات السوق مرتبطة بتطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تواصل التحرك في نطاق هابط خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار قوة الدولار وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



ومع ذلك، قد يجد الذهب دعمًا عند مستويات 4000 دولار للأوقية عالميًا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على السوق.

نصائح للمشترين في ظل تراجع أسعار الذهب

لا تتعجل الشراء: إذا كان هدفك استثماريًا، فقد يكون السعر الحالي ليس الأدنى.

إذا كان هدفك استثماريًا، فقد يكون السعر الحالي ليس الأدنى. قارن بين المحلات: المصنعية تختلف بشكل كبير، لذا قارن الأسعار قبل الشراء.

المصنعية تختلف بشكل كبير، لذا قارن الأسعار قبل الشراء. انتبه للفارق بين الشراء والبيع: في عيار 21 يبلغ الفارق حوالي 55 جنيهًا.

في عيار 21 يبلغ الفارق حوالي 55 جنيهًا. تابع النشرات اليومية: الأسعار تتغير بسرعة، لذا تابع التحديثات أولًا بأول.

الأسعار تتغير بسرعة، لذا تابع التحديثات أولًا بأول. استغل الانخفاض للشراء للزينة: إذا كنت ترغب في شراء مشغولات ذهبية، فهذا وقت مناسب.

مصنعية الذهب

من المهم عند متابعة أسعار الذهب الانتباه إلى أن السعر المعلن لا يشمل المصنعية والدمغة.



وتتراوح قيمة المصنعية بين 60 و200 جنيه للجرام، وقد تصل نسبتها إلى 7-10% من سعر الجرام، وتختلف من محل صاغة لآخر ومن عيار إلى آخر.