نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات عصر اليوم الخميس 11-6-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
سعر الذهب يتراجع
فقد سعر جرام الذهب مقدار 420 جنيها مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.
آخر تحديث سعر جرام الذهب
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 6065 جنيها.
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6931 جنيها للشراء و 6868 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6353 جنيها للشراء و 6296 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6065 جنيها للشراء و6010 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5198 جنيها للشراء و5151 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 48.52 ألف جنيه للشراء و48.08 ألف جنيه للبيع .
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4073 دولار للشراء و 4073 دولار للبيع.