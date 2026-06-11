شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شهد حفل افتتاح كأس العالم 2026 ظهورًا لافتًا للنجمة الكولومبية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي، حيث قدما على المسرح الأغنية الرسمية للبطولة وهى «Dai Dai»، في عرض استعراضي حظي بتفاعل عدد كبير من الجماهير.

وجاءت مشاركة الثنائي خلال فعاليات الحفل الذي أقيم في المكسيك، وسط أجواء احتفالية ضخمة، حيث عكست الأغنية الطابع الموسيقي الذي يمزج بين الثقافات المختلفة، بما يتناسب مع النسخة الاستثنائية من المونديال.

اغنية «Dai Dai»

وتعد «Dai Dai» الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، وجرى تقديمها ضمن الحملة الترويجية للحدث العالمي الأكبر في كرة القدم، الذي يشهد مشاركة موسعة لأول مرة في تاريخه.

وتحمل النسخة الحالية من البطولة طابعًا خاصًا كونها تُقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم.

حفل شاكيرا

من جهة أخرى، كشفت الشركة المنظمة لحفل النجمة شاكيرا في مصر عن الموعد الجديد لإقامة الحفل، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، وسط ترقب واسع من الجمهور في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن تُحيي شاكيرا حفلها يوم 28 نوفمبر 2026 بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث تنطلق الفعاليات في الخامسة مساءً وتستمر لعدة ساعات، في واحدة من أبرز الحفلات الغنائية المنتظرة خلال العام المقبل.

أسعار تذاكر حفل شاكيرا بالاهرامات

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر الرسمية للحفل، والتي تبدأ من 7055 جنيهًا، فيما تصل الفئة الأعلى إلى 45 ألف جنيه، وفقًا للخدمات والمزايا المخصصة لكل فئة.

وأكدت الشركة أن جميع التذاكر التي تم شراؤها للموعد السابق ستظل سارية لحضور الحفل في موعده الجديد دون الحاجة إلى استبدالها، مع إتاحة استرداد قيمتها للراغبين في ذلك حال عدم مناسبة الموعد الجديد لهم.