وقعت على ركبتها.. لحظة سقوط شاكيرا خلال حفلها الأخير فى السلفادور

تعرضت الفنانة شاكيرا لموقف محرج خلال إحيائها احدث حفلاتها يوم السبت الماضي فى السلفادور ضمن جولتها العالمية الحالية ، حيث سقطت شاكيرا على ركبتيها اثناء غنائها لأغنيتها الشهيرة si te vas على المسرح.

وظهرت شاكيرا فى مقطع الفيديو الذى تداول وهي تقدم التحية لجمهورها ثم سقطت بشكل مفاجيء على الأرض ، لكنها نهضت سريعا .

ويأتي هذا الحفل للفنانة الكولومبية شاكيرا ضمن جولتها العالمية ، وكان الحفل أول ظهور لها في سان سلفادور ضمن الجولة.

ومن المقرر أن تختتم شاكيرا عروضها في المدينة يوم الأحد المقبل .

ومن المقرر ان تتجه شاكيرا الى ابو ظبي شهر ابريل المقبل لإحياء حفل يوم 4 أبريل.

وكانت انطلقت الجولة العالمية العام الماضي ٢٠٢٥ ، ونجحت فى ان تتصدر قائمة أكبر الجولات من حيث إيرادات شباك التذاكر والمبيعات، وفق ما تداولته تقارير عالمية.

وكنت اصدرت الفنانة شاكيرا ألبومها الأخير بالتزامن مع جولتها العالمية .

وكانت انضمت النجمة الكولومبية والعالمية شاكيرا للعديد من نجمات ومشاهير هوليوود في حفل ميت غالا Met gala الذى أقيم العام الماضي ٢٠٢٥.



