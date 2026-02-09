قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

علا محمد

كشف إيهاب المصري، مدرب قطاع الناشئين في نادي بيراميدز، تفاصيل الحادث الذي تعرض له لاعبي فريق الشباب مواليد 2007، بعدما سقط بهم الأسانسير من الدور الرابع.

وكتب إيهاب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وماشاء فعل الحمدلله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم بالأسانسير سقط بيهم من الدور الرابع".


وأضاف: "تعرض لاعبين للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديده وحتى الآن في المستشفى موقف صعب ربنا سترها على الولاد".


وكان أعلن نادي بيراميدز، رحيل نجم خط وسطه بلاتي توريه، خلال الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، متجهًا إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، امس الأحد.

وكتب بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شكرا بلاتي على الأيام الرائعة".

