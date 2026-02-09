مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

كشف إيهاب المصري، مدرب قطاع الناشئين في نادي بيراميدز، تفاصيل الحادث الذي تعرض له لاعبي فريق الشباب مواليد 2007، بعدما سقط بهم الأسانسير من الدور الرابع.

وكتب إيهاب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وماشاء فعل الحمدلله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم بالأسانسير سقط بيهم من الدور الرابع".



وأضاف: "تعرض لاعبين للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديده وحتى الآن في المستشفى موقف صعب ربنا سترها على الولاد".



وكان أعلن نادي بيراميدز، رحيل نجم خط وسطه بلاتي توريه، خلال الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، متجهًا إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، امس الأحد.

وكتب بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شكرا بلاتي على الأيام الرائعة".