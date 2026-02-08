مدرب بيراميدز: الفريق ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا

أعرب الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لنادى بيراميدز عن سعادته بفوز الفريق امام ريفرز يونايتد النيجيرى والتأهل إلى الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واكد يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفى أن المباراة كانت صعبه للغايه خاصة في ظل الوصول ل نيجيريا بقائمة منقوصه من اللاعبين بسبب غيابات كبيرة بالاضافه ل الأجواء الصعبة ما بين حرارة ورطوبة

وتابع يورتشيتش أنه رغم التأخر بهدف فى الشوط الأول مشكوكا فى صحته لوجود دفعة واضحة أمام الحكم يحتسبها إلا أنه لم يقلق مطلقا من الخسارة وكان واثقا من اللاعبين

واكمل يورتشيتش أن بيراميدز لديه فرصه للمنافسه علي اللقب بيرة فى المنافسة علي اللقب والاحتفاظ بالبطولة للموسم الثانى رغم غياب 4 لاعبين مهمين،