قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستثمرون يتجهون للأسهم الأرخص وسط مخاوف من مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

المستثمرون يتجهون للأسهم الأرخص
المستثمرون يتجهون للأسهم الأرخص
أ ش أ

يتجه المستثمرون في السوق الأمريكية نحو الاستثمار في الشركات الأصغر والأقل تكلفة، في ظل إعادة تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بالأصول عالية التقلب، بعدما شهدت الأسواق موجات تذبذب عنيفة ألحقت خسائر كبيرة ببعض القطاعات الاستثمارية.

وسادت حالة من الحذر في قطاعات كانت من أبرز المستفيدين من صعود الأسواق خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع انتقال رؤوس الأموال إلى قطاعات أخرى، حيث سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي مستوى قياسياً جديداً في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، رغم خسارة أسهم شركات البرمجيات نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الإخبارية الأمريكية.

وقال استراتيجي أسواق المال تيم موراي، إن موجة البيع في الأسهم التي قادت صعود الأسواق ربما توقفت مؤقتاً، لكنها تزامنت مع عمليات شراء قوية لأسهم مختلفة تماماً، مضيفاً أن المستثمرين يعيدون النظر في المخاطر المرتبطة بشركات التكنولوجيا الكبرى الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ألفابت»، إلى جانب مخاطر تراجع نماذج أعمال بعض الشركات التي قد يتأثر نشاطها بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن المستثمرين يتجهون حالياً إلى شراء الشركات الأرخص سعراً، أحياناً دون تمييز واضح، في محاولة لإعادة توازن محافظهم الاستثمارية.

ورغم ارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.78% ومؤشر "ناسداك 100" بنحو 2% خلال تعاملات الجمعة، فإن مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة تفوق عليهما مسجلاً قفزة بلغت 3.5%، مقابل تراجع أسهم بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها «أمازون»، نتيجة مخاوف المستثمرين من قدرة الشركة على تحقيق عوائد من خطتها الضخمة لاستثمار نحو 200 مليار دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، راهن المستثمرون على اتساع نطاق الصعود في سوق الأسهم الأمريكية بعد سنوات من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، مع توجه الاهتمام إلى قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والشركات الصغيرة، ويرى استراتيجي الاستثمار العالمي سيميون هايمان، أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار بعد فترة طويلة من تهميش القطاعات غير المرتبطة بالتكنولوجيا الكبرى.

ويستند هذا التحول إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة ببعض الأصول التي شهدت ارتفاعات قوية في الفترة الماضية، مثل المعادن النفيسة وأسهم التكنولوجيا والأصول المضاربية كعملة «بيتكوين»، التي تراجعت لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها خلال 16 شهراً قبل أن تعاود الصعود قرب مستوى 70 ألف دولار، لكنها لا تزال أقل كثيراً من ذروتها البالغة 126 ألف دولار المسجلة في أكتوبر الماضي.

وأشار مستشار الثروات جيم كارول، إلى أن المستثمرين يسعون إلى الابتعاد عن الصفقات المزدحمة وإعادة توزيع استثماراتهم مع تزايد التقلبات اليومية الحادة في الأسواق.

ورغم الارتفاعات الأخيرة في الأسهم، حذر متعاملون من المبالغة في تفسير موجة الصعود، مؤكدين أن حالة الشكوك بشأن المخاطر ما زالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بقدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحقيق أرباح من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتأثير هذه الاستثمارات على القطاعات التقليدية.

وتعكس تحركات الأسواق حالياً انقساماً واضحاً بين الأسهم التي قادت الصعود خلال السنوات الماضية وأسهم جديدة، حيث بدأ المستثمرون يراهنون عليها لتحقيق عوائد مستقبلية، وأشار استراتيجي الأسواق الأمريكية سكوت كرونرت، إلى أن الأموال بدأت تتحول بهدوء نحو قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية والصناعة، التي سجلت مكاسب مزدوجة الرقم منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع محدود لمؤشر «إس آند بي 500» بنحو 3ر1 % فقط، مضيفاً أن الأسواق كانت تتوقع اتساع نطاق الصعود، لكن ليس بهذه الصورة المضطربة والمتقلبة التي تشهدها حالياً.

مجد / م ي م

أ ش أ

المستثمرون السوق الأمريكية المخاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: مدبولي سيبقى في الحكومة.. وهناك حالة عدم رضا على أداء الوزراء

شريف سلامة

شريف سلامة: تربيت في الشارع وكنت عفريت ولعبت السبعاوية والسبع طوبات

شقق الإسكان

بشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8.. مي عبدالحميد: التحول الرقمي عزز الشفافية

بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

المزيد