قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
تقى الجيزاوي

تسجل الفنانة ويزو عودتها إلى منافسات الدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين، من خلال مسلسل "السوق الحرة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانين محمد ثروت ومحمد رضوان، والمقرر عرضه عبر قناة النهار وعدد من القنوات العربية خلال موسم دراما رمضان 2026.

وتظهر ويزو خلال أحداث مسلسل "السوق الحرة" بشكل مختلف كلياً عما اعتاده الجمهور منها، سواء على مستوى الشكل أو الأداء، حيث تقدم شخصية تحمل أبعاداً جديدة وتمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، وتجسد ويزو شخصية فتاة تُدعى ندى إيلانير، مديرة السوق الحرة داخل المطار، وذلك بعدما كنت تعمل في السابق داخل بوتيك بإحدى المناطق الشعبية قبل أن تتولى هذا المنصب.

وتكشف أحداث المسلسل عن حرص ندى على الظهور بإطلالة خاصة بها، حيث ترتدي غطاء للرأس وتهتم بتفاصيل المكياج، ما يعكس ملامح شخصيتها المركبة والمتناقضة أحياناً، وخلال الأحداث، تتعرض ندى لسلسلة من المواقف الطريفة والمفاجئة، فتقع في أزمات وتضطر أحياناً للتنكر أو التحايل للخروج منها، وفي الوقت نفسه تعيش جانباً عاطفياً حين تقع في حب طبيب يعمل بالمطار.

وكان صناع مسلسل "السوق الحرة" قد طرحوا البرومو الرسمي للعمل، الذي كشف عن بعض ملامح شخصية ويزو التي لفتت الانتباه بعدد من الجُمل الكوميدية، أبرزها عبارتها:"اذا أتاك الزمن بمثلي ابقى تعالى كالكسلي  وهي الجملة التي انتشرت سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الجمهور في صورة كوميدية ساخرة ترتبط بالعديد من المواقف اليومية.

مسلسل "السوق الحرة" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داعر،  هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

