3 أندية ضمنت التأهل والباقي يصارع .. جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

انتهت مساء اليوم الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتعادل النادي الأهلي أمس سلبيا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري على ملعب «حسين آيت أحمد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن



1- بيراميدز.

2- الأهلي.

3- الملعب المالي.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الخامسة



ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا



1- بيراميدز 14 نقطة.

2- نهضة بركان المغربي 7 نقاط.

3- باور ديناموز الزامبي 7 نقاط.

4- ريفرز يونايتد النيجيري نقطة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



1- الأهلي 9 نقاط.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا



1- الهلال السوداني 8 نقاط.

2- مولودية الجزائر 7 نقاط.

3- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 6 نقاط.

4- سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي 5 نقاط.

ترتيب مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا



1- الملعب المالي 11 نقطة.

2- الترجي التونسي 6 نقاط.

3- بترو أتليتيكو الأنجولي 6 نقاط.

4- سيمبا التنزاني نقطتين.