رياضة

منتخب مصر لألعاب القوى يحصد ذهبية وفضية في البطولة العربية لفتيات الأندية بالشارقة

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب مصر لألعاب القوى إنجازًا جديدًا في منافسات البطولة العربية لفتيات الأندية المقامة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشاركته ضمن المنتخب القومي والمشروع القومي للموهوبات.

ونجحت اللاعبة شذى حسام أحمد في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، بعد أداء قوي ومميز، فيما أحرزت اللاعبة مريم محمود مصطفى الميدالية الفضية في مسابقة الوثب الثلاثي، لتؤكد اللاعبتان المستوى المتطور لألعاب القوى المصرية على الساحة العربية.

وبهذه المناسبة، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة اللواء حاتم فوده بخالص التهنئة للاعبات، مشيدًا بالنتائج المشرفة التي تحققت، والتي تعكس الجهد الكبير المبذول في إعداد اللاعبات ورعايتهن.

كما وجه المجلس الشكر والتقدير إلى الدكتور تامر عبد العظيم المشرف العام على المشروعات القومية، والدكتور وسام سيد المدير الفني للمنتخب القومي والمشروع القومي، إضافة إلى الجهاز الفني المكون من الدكتور أحمد متولي والكابتن محمد حسين، لدورهم البارز في هذا الإنجاز.

وأكد الاتحاد المصري لألعاب القوى استمراره في دعم اللاعبين واللاعبات، والعمل على إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بالشكل اللائق في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

منتخب مصر لألعاب القوى منتخب مصر البطولة العربية لفتيات الأندية البطولة العربية دولة الإمارات الإمارات

