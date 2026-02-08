شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، غدا الاثنين، على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتوقعت أن تكون درجة الحراة العظمى غدًا على القاهرة الكبرى: 28 درجة، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

رياح محملة بأتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط للرياح على فترات متقطعة، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 متر و2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الادارية 27 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 26 16

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 23 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 19

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 15

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 28 16

نخل 30 12

كاترين 21 07

الطور 27 16

طابا 25 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 27 16

الاسكندرية 23 13

العلمين 21 13

مطروح 20 14

السلوم 22 12

سيوة 22 15

رأس غارب 27 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 30 18

حلايب 28 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 18

رأس حدربة 26 18

الفيوم 29 12

بني سويف 29 14

المنيا 31 13

أسيوط 32 14

سوهاج 31 14

قنا 32 15

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

الوادى الجديد 31 13

أبوسمبل 31 14