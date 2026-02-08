قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطًا للرياح في عدة محافظات

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح في عدة محافظات
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح في عدة محافظات
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الاثنين مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 متر و2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

يشهد طقس اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الادارية 27 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 26 16

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 23 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 19

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 15

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 28 16

نخل 30 12

كاترين 21 07

الطور 27 16

طابا 25 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 27 16

الإسكندرية 23 13

العلمين 21 13

مطروح 20 14

السلوم 22 12

سيوة 22 15

رأس غارب 27 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 30 18

حلايب 28 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 18

رأس حدربة 26 18

الفيوم 29 12

بني سويف 29 14

المنيا 31 13

أسيوط 32 14

سوهاج 31 14

قنا 32 15

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 31 14

هطول امطار غزيرة ورياح مثيرة للاتربة على المملكة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 32 17

الرياض 30 14

المنامة 25 17

أبوظبى 29 18

الدوحة 27 18

الكويت 26 15

دمشق 22 07

بيروت 20 17

عمان 20 13

القدس 20 15

غزة 23 17

بغداد 26 14

مسقط 28 21

صنعاء 26 07

الخرطوم 35 21

طرابلس 18 12

تونس 17 10

الجزائر 14 13

الرباط 18 16

نواكشوط 32 18

ذروة درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 10 04

إسطنبول 11 05

إسلام آباد 22 10

نيودلهى 24 12

جاكرتا 30 23

بكين 05 05-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 08 01-

أثينا 16 07

روما 15 05

باريس 11 07

مدريد 12 10

برلين 02 02-

لندن 11 08

مونتريال 12- 14-

موسكو 10- 14-

نيويورك 01- 07-

واشنطن 01 06-

أديس أبابا 24 10

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

التبرع بالجلد

مقترح برلماني.. كيف يفيد الجلد المتبرع به مصابي الحروق

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد