حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطًا للرياح في عدة محافظات

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الاثنين مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 متر و2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الادارية 27 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 26 16

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 23 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 19

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 15

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 28 16

نخل 30 12

كاترين 21 07

الطور 27 16

طابا 25 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 27 16

الإسكندرية 23 13

العلمين 21 13

مطروح 20 14

السلوم 22 12

سيوة 22 15

رأس غارب 27 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 30 18

حلايب 28 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 18

رأس حدربة 26 18

الفيوم 29 12

بني سويف 29 14

المنيا 31 13

أسيوط 32 14

سوهاج 31 14

قنا 32 15

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 31 14

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 32 17

الرياض 30 14

المنامة 25 17

أبوظبى 29 18

الدوحة 27 18

الكويت 26 15

دمشق 22 07

بيروت 20 17

عمان 20 13

القدس 20 15

غزة 23 17

بغداد 26 14

مسقط 28 21

صنعاء 26 07

الخرطوم 35 21

طرابلس 18 12

تونس 17 10

الجزائر 14 13

الرباط 18 16

نواكشوط 32 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 10 04

إسطنبول 11 05

إسلام آباد 22 10

نيودلهى 24 12

جاكرتا 30 23

بكين 05 05-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 08 01-

أثينا 16 07

روما 15 05

باريس 11 07

مدريد 12 10

برلين 02 02-

لندن 11 08

مونتريال 12- 14-

موسكو 10- 14-

نيويورك 01- 07-

واشنطن 01 06-

أديس أبابا 24 10