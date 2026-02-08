قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
توك شو

مدبولي مستمر.. نشأت الديهي يكشف مفاجأت هامة عن التعديل الوزاري

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا للحكومة، مع إجراء تعديل وزاري خلال ساعات.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنانج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن ما يجري حاليًا هو تعديل وزاري وليس تغييرًا كاملًا للحكومة، حيث يقتصر الأمر على استبدال عدد من الوزراء مع بقاء رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش التعديل خلال جلسته المقبلة، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، مؤكدًا أن البلاد ستدخل شهر رمضان بحكومة معدلة، يعقبها بيان من رئيس الوزراء حول ملامح المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

هشام فؤاد مع وزير الإسكان وقيادات شركة مياه الشرب

القابضة للمياه: اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقيمة 100 ألف جنيه

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح في عدة محافظات

قداسة البابا يشهد حفل "الباروسيَّا" لجوقة وأوركسترا القديس كيريل القبطية الأوربية

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

