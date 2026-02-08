مدبولي مستمر.. نشأت الديهي يكشف مفاجأت هامة عن التعديل الوزاري

كشف الإعلامي نشأت الديهي أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا للحكومة، مع إجراء تعديل وزاري خلال ساعات.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنانج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن ما يجري حاليًا هو تعديل وزاري وليس تغييرًا كاملًا للحكومة، حيث يقتصر الأمر على استبدال عدد من الوزراء مع بقاء رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش التعديل خلال جلسته المقبلة، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، مؤكدًا أن البلاد ستدخل شهر رمضان بحكومة معدلة، يعقبها بيان من رئيس الوزراء حول ملامح المرحلة المقبلة.