توك شو

شريف سلامة: حولت منازل دون علم أهلي وكنت بهرب من المدرس وأروح جنينة الحيوانات

شريف سلامة
شريف سلامة
عادل نصار

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن.

وقال الفنان شريف سلامة، إن :"تعلمت في مدرسة مكنش فيها تعليم، وكان في غش، وقدمت منازل بعد ما اترفدت وأهلي أكتشفوا أني منازل في الصف الثاني الثانوي". 

وأضاف الفنان شريف سلامة، :"كنت أقوم الصبح أروح جنينة الحيوانات ولا أذهب للمدرس، وكنت بهرب لجنينة الحيوانات واتمشى في المدن الجديد واتفرج على الناس".

ونشرت إسعاد يونس البرومو الرسمي للحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وقالت فيه: "الليلة شريف سلامة هيكشف أسراره وحكاياته، الساعة 10:00 مساءً على DMC".

جدير بالذكر، يشارك الفنان شريف سلامة في مسلسل "على قد الحب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026.

يشارك في مسلسل «على قد الحب»جانب نيللي كريم وشريف سلامة كلا من مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم،من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.
تدور أحداث «على قد الحب» حول العلاقات العاطفية والروابط الأسرية، وما يطرأ عليها من صدامات وتناقضات بين الحب والخلاف، في معالجة درامية إنسانية يُتوقع أن تحجز مكانًا بارزًا ضمن سباق مسلسلات رمضان 2026
 

