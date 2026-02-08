قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
تقى الجيزاوي

تسيطر أجواء الاكشن والتشويق والاثارة علي عدد كبير من الأعمال الدرامية المشاركة فى الخريطة الرمضانية لعام ٢٠٢٦ ، والذى من المقرر ان تنال إعجاب الجمهور .

 ومن ابرز الاعمال المنتظرة هو مسلسل اولاد الراعي الذي يتناول قصة صعود اولاد عائلة الراعي منذ الطفولة وحتي الصعود بعد فرقتهم الحياة صغار عادوا ليتجمعوا من جديد من خلال دارما اجتماعية في اطار من الاكشن والتشويق والاثارة .

ومسلسل “اولاد الراعي ” من بطولة ماجد المصري و خالد الصاوي و احمد عيد و ايهاب فهمي و شادي مقار و قصة ريمون واخراج محمود كامل.

مسلسل الكينج 

وايضا مسلسل “الكينج” للنجم محمد امام و حنان مطاوع والذي يتناول قصه صراع الاشقاء من خلال شخصية حمزة الدباح الذي يجد نفسه فجأة تحول من ملاكم بسبط لرجل اعمال متورط مع عصابات دولية وذلك في اطار من الاكشن والتشويق.

مسلسل راس الافعي

اما مسلسل راس الافعي هو عمل مخابراتي وطني في اطار من الاكشن والاثارة والتشويق حيث يستعرض دور رجال الامن الوطني في تعقب عناصر الجماعات الارهابية وكشف مخططاتهم.

 والمسلسل من بطوله امير كرارة وشريف منير واحمد غزي و كارولين عزمي ومن تأليف هاني سرحان واخراج محمد بكير . 

مسلسل علي كلاي

اما مسلسل علي كلاي للنجم احمد العوضي تظور ايضا احداثه في اطار من الاكشن والتشويق يقدم قصه شاب يلقب بكلاي بفضل براعته في الملاكمة ويعمل في قطع غيار السيارات وتضطره الظروف لبعض المواجهات الصعبه المسلسل تاليف محمود حمدان و اخراج محمد عبد السلام.

اولاد الراعي مسلسل الكينج مسلسل راس الافعي مسلسل علي كلاي مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

