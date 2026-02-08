قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 واستقرار السوق
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد .. شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المحلية، في ظل ثبات القوائم السعرية المعلنة من الشركات المنتجة والمستوردة، وعلى رأسها شركة فيليب موريس مصر التي كانت قد أقرت قائمة أسعارها الأخيرة دون أي تعديلات جديدة حتى الآن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل منافذ التوزيع المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار السعري في وقت يترقب فيه المستهلكون أي تغيرات محتملة في أسعار منتجات التبغ، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد عالميا، إلا أن السوق المحلي لا يزال محافظا على مستوياته السعرية المعلنة رسميا حتى اليوم.

أسعار السجائر

استقرار أسعار السجائر المحلية في الأسواق المصرية

حافظت السجائر المحلية المنتجة من قبل الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني على ثبات أسعارها دون تسجيل أي زيادات جديدة، حيث استقرت الأسعار عند نفس المستويات المعتمدة سابقا، وهو ما يعكس التزام الشركة بالقوائم السعرية الرسمية وضبط السوق المحلي.

وسجلت أسعار علب السجائر المحلية اليوم 44 جنيها للعلبة الواحدة، لتشمل مجموعة واسعة من الأصناف التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، ومن أبرزها كليوباترا كينج سايز وكليوباترا سوفت كوين وكليوباترا بوكس أبيض وكليوباترا بلاك ليبول وكليوباترا سوبر إلى جانب مونديال بجميع أنواعه ومونديال سويتش وبوسطن بلومنت وماتوسيان سوبر.

ويؤكد تجار التجزئة أن ثبات أسعار السجائر المحلية ساهم في استقرار الطلب، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المستهلكين على هذه المنتجات بوصفها الأقل سعرًا مقارنة بالسجائر المستوردة وبدائل التدخين الأخرى.

أسعار السجائر المستوردة اليوم الأحد

على جانب آخر، استقرت أسعار السجائر المستوردة داخل السوق المصري اليوم دون أي تغييرات جديدة، وذلك عقب اعتماد شركة فيليب موريس مصر لقائمة أسعارها الأخيرة التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة.

أسعار السجائر الجديدة

وسجلت أسعار ميريت 111 جنيها للعلبة، فيما بلغ سعر مارلبورو 102 جنيه، وسجلت مارلبورو كرافتد 79 جنيها، بينما استقرت أسعار إل أند إم L&M عند 82 جنيها للعلبة الواحدة.

وأشار خبراء في سوق التبغ إلى أن الأسعار الحالية تعكس توازنا مؤقتا بين تكلفة الاستيراد وسلاسل الإمداد العالمية، مع توقعات بتحركات سعرية محتملة خلال الفترة المقبلة لبعض الأصناف المستوردة، حيث قد تتراوح الزيادة المتوقعة بين 3 و5 جنيهات وفق تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الشحن.

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين في مصر

واصلت منتجات التبغ المسخن وبدائل التدخين تسجيل أسعارها المعلنة دون أي تعديل اليوم، حيث سجلت عبوات TEREA بجميع أنواعها 82 جنيها، بينما سجلت TEREA Capsules سعر 87 جنيها، في حين بلغت أسعار HEETS نحو 69 جنيها للعبوة.

ويشهد قطاع التبغ المسخن خلال الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا، خاصة بين فئة الشباب، وهو ما يدفع الشركات المنتجة إلى تحديث قوائم الأسعار بشكل دوري مع الالتزام بالقوائم الرسمية المعتمدة، لضمان استقرار السوق وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات.

متابعة يومية للأسعار ونصائح للمستهلكين

يحرص المستهلكون في مصر على متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع بعض تكاليف الإنتاج والاستيراد، حيث تمثل الأسعار عاملا مؤثرا في قرارات الشراء لدى شريحة واسعة من المدخنين.

ويؤكد مختصون أهمية الالتزام بالشراء من المنافذ الرسمية والمعتمدة لتجنب المغالاة السعرية أو التعرض لمنتجات غير مطابقة للمواصفات، مع ضرورة متابعة القوائم السعرية المعلنة من الشركات المنتجة لضمان الشفافية واستقرار السوق.

وفي ظل الاستقرار الحالي، يظل سوق السجائر في مصر تحت المراقبة المستمرة، ترقبا لأي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الأسعار المحلية أو المستوردة، مع استمرار اهتمام المستهلكين بمتابعة أحدث التحديثات بشكل يومي.

