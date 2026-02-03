قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89%
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وهل هناك زيادة أخرى قادمة؟.. تفاصيل

إسراء صبري

شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية ، زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين حول أسباب هذه الارتفاعات المتتالية.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن تصاعد عمليات تهريب السجائر وانخفاض حجم المبيعات للشركات المنتجة كانا من أبرز العوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار.

أسعار السجائر الجديدة

وكشف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالسوق المحلية، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات التهريب وتراجع حجم المبيعات كانا العاملين الرئيسيين وراء اتخاذ شركات الإنتاج قرارات رفع الأسعار.

التهريب يضغط على السوق

وأوضح أن زيادة عمليات تهريب السجائر أدت إلى انخفاض مبيعات الشركات الرسمية، ما تسبب في اضطراب سوق الدخان ودفع الشركات إلى إعادة حساب تكاليف الإنتاج والتسويق.

فيليب موريس ترفع الأسعار

وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أن شركة فيليب موريس قامت بدراسة تكاليفها في ظل تراجع المبيعات، وقررت على إثر ذلك رفع أسعار منتجاتها، حيث شهدت بعض الأصناف زيادة بقيمة 5 جنيهات، فيما ارتفعت أسعار أصناف أخرى بنحو 6 جنيهات.

رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة في الطوابع الضريبية

قرار التسعير بيد الشركات

وأكد أن قرار رفع أسعار السجائر لا يصدر بشكل جماعي، وإنما تتخذه كل شركة منتجة وفقًا لظروفها وتكاليفها الخاصة، لافتًا إلى أن الدولة تحصل على نحو 50 قرشًا من كل جنيه زيادة في أسعار السجائر.

توقعات بزيادات جديدة

وتوقع أن تتجه باقي الشركات المنتجة للسجائر في مصر، وعلى رأسها الشركة المنتجة لسجائر «كليوباترا»، إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أسوة بقرار فيليب موريس، لمواجهة تقلبات السوق وتداعيات التهريب.

