الشيخوخة ليست مجرد عملية طبيعية تحدث مع مرور الوقت، بل تتأثر بشكل كبير بعادات يومية صغيرة لا نشعر بخطورتها. بعض التصرفات التي نكررها يوميًا تؤثر على البشرة وتسرّع ظهور التجاعيد وفقدان المرونة، حتى لو كنا نعتقد أنها بلا تأثير. فهم هذه العادات والابتعاد عنها يمكن أن يؤخر علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ ويجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا وحيوية.

عادة رقم 1: الإفراط في استخدام الهاتف

النظر المستمر إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي يؤدي إلى ما يُعرف بـ “رقبة الهاتف”، وهي الحالة التي ينحني فيها الرقبة إلى الأمام لساعات طويلة. هذا الوضع يجهد الجلد والعضلات حول الرقبة والفك، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد مبكرًا. الخبراء ينصحون بوضع الهاتف على مستوى العين عند التصفح أو استخدام التطبيقات، وعدم الانحناء لفترات طويلة، لتقليل التأثير على البشرة.

عادة رقم 2: عدم شرب الماء بكمية كافية

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

الماء هو أساس الحياة للبشرة، ونقصه يؤدي إلى جفاف الجلد وفقدان مرونته. البشرة غير المرطبة تصبح أكثر عرضة للتجاعيد والترهل، حتى لو كان نظامك الغذائي متوازنًا. ينصح الخبراء بشرب 8 أكواب ماء يوميًا على الأقل، مع زيادة الكمية في الأيام الحارة أو بعد ممارسة الرياضة. شرب الماء بانتظام يحافظ على نضارة البشرة ويساعدها على مقاومة الشيخوخة المبكرة.

عادة رقم 3: قلة النوم

النوم الجيد ضروري لعملية استشفاء الجلد وتجديد الخلايا. خلال النوم، ينتج الجسم الكولاجين، البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وقوته. الحرمان من النوم يقلل إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة باهتة ومترهلة، مما يزيد من ظهور التجاعيد المبكرة. النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا يضمن تجدد البشرة ويحافظ على مظهر الشباب.

عادة رقم 4: العبث بالوجه

فرك العينين أو لمس الوجه باستمرار عادة شائعة، لكنها مضرة للبشرة. هذا التصرف يزيد من خطر انتشار البكتيريا، مما يسبب التهابات جلدية وحبوب، كما أنه يسرّع ظهور التجاعيد حول العينين والفم. الخبراء ينصحون بتجنب لمس الوجه بشكل مفرط، واستخدام كريمات مرطبة للحفاظ على صحة الجلد.