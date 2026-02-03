قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
حراسة أمنية مشددة.. وصول المتهم بقتل أطفال الراهب لبدء أولي جلسات محاكمته
بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
تصل إلى مليون جنيه وحبس.. احذر عقوبات سرقة الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
أسماء عبد الحفيظ

الشيخوخة ليست مجرد عملية طبيعية تحدث مع مرور الوقت، بل تتأثر بشكل كبير بعادات يومية صغيرة لا نشعر بخطورتها. بعض التصرفات التي نكررها يوميًا تؤثر على البشرة وتسرّع ظهور التجاعيد وفقدان المرونة، حتى لو كنا نعتقد أنها بلا تأثير. فهم هذه العادات والابتعاد عنها يمكن أن يؤخر علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ ويجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا وحيوية.

عادة رقم 1: الإفراط في استخدام الهاتف

النظر المستمر إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي يؤدي إلى ما يُعرف بـ “رقبة الهاتف”، وهي الحالة التي ينحني فيها الرقبة إلى الأمام لساعات طويلة. هذا الوضع يجهد الجلد والعضلات حول الرقبة والفك، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد مبكرًا. الخبراء ينصحون بوضع الهاتف على مستوى العين عند التصفح أو استخدام التطبيقات، وعدم الانحناء لفترات طويلة، لتقليل التأثير على البشرة.

عادة رقم 2: عدم شرب الماء بكمية كافية

 هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر 

الماء هو أساس الحياة للبشرة، ونقصه يؤدي إلى جفاف الجلد وفقدان مرونته. البشرة غير المرطبة تصبح أكثر عرضة للتجاعيد والترهل، حتى لو كان نظامك الغذائي متوازنًا. ينصح الخبراء بشرب 8 أكواب ماء يوميًا على الأقل، مع زيادة الكمية في الأيام الحارة أو بعد ممارسة الرياضة. شرب الماء بانتظام يحافظ على نضارة البشرة ويساعدها على مقاومة الشيخوخة المبكرة.

عادة رقم 3: قلة النوم

النوم الجيد ضروري لعملية استشفاء الجلد وتجديد الخلايا. خلال النوم، ينتج الجسم الكولاجين، البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وقوته. الحرمان من النوم يقلل إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة باهتة ومترهلة، مما يزيد من ظهور التجاعيد المبكرة. النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا يضمن تجدد البشرة ويحافظ على مظهر الشباب.

عادة رقم 4: العبث بالوجه

فرك العينين أو لمس الوجه باستمرار عادة شائعة، لكنها مضرة للبشرة. هذا التصرف يزيد من خطر انتشار البكتيريا، مما يسبب التهابات جلدية وحبوب، كما أنه يسرّع ظهور التجاعيد حول العينين والفم. الخبراء ينصحون بتجنب لمس الوجه بشكل مفرط، واستخدام كريمات مرطبة للحفاظ على صحة الجلد.

الشيخوخة الإفراط في استخدام الهاتف عدم شرب الماء بكمية كافية قلة النوم العبث بالوجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

سوهاج

أب يهدم منزل ابنته بـ«لودر» في سوهاج والغضب يعم مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

الأنبا بفنوتيوس

الشباب والشابات يلتقون الأنبا بفنوتيوس لمناقشة قضايا الحياة الروحية والعملية

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

مشاركة واسعة في التسبحة الشهرية بقيادة نيافة الأنبا ميخائيل | صور

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد