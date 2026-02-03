قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بأسماء المناطق.. إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2026

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2026، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل المزمع انطلاقها ستشمل عددا من التخصصات الطبية الهامة، على رأسها: 

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

 - الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

 - الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

أماكن القوافل  

 وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين إلى محافظتي الجيزة والوادي الجديد يومي 2 - 4 فبراير 2026. 

دعم تنمية الأسرة كمحور أساسي في رؤية مصر 2030

 وفي وقت سابق، شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة والسلام، حيث أكد التزام الدولة المصرية – بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي – بدعم تنمية الأسرة كمحور أساسي في رؤية مصر 2030.

وحضر الفعالية عدد من المحافظين و نواب الوزير وقيادات الوزارة ووكلاء مديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية (منظمة الصحة العالمية، يونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المفوضية السامية لشئون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأغذية 
العالمي).

وأبرز الوزير أهمية الأسرة كأساس التربية والرعاية، مشددًا على أن البيئة الأسرية الصحية – النفسية والتعليمية والاجتماعية – تشكل مستقبل الفرد وسلوكه في المجتمع. 

ووصف الأسرة بأنها “مدرسة السلام الأولى” التي تبني قيم الاستقرار والتعايش، مؤكدًا أن السلام يبدأ من داخلها لمواجهة الحروب والكراهية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى الدور الإنساني لمصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات متعددة، وإدماجهم ضمن منظومة الخدمات الصحية كجزء من النسيج المجتمعي.

وأوضح أن جهود الدولة تشمل تعزيز وصول الأسر اللاجئة والمهاجرة إلى الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، ودعم اتخاذ قرارات صحية مستنيرة لتحسين الصحة العامة والتماسك المجتمعي.

من جانبها، أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الاحتفالية تمثل إعلانًا رسميًا بأن عام 2026 هو عام الأسرة والسلام في مصر، حيث تعمل الحكومة والمؤسسات والشركاء الدوليون والمجتمع المدني معًا على تمكين الأسر، وحماية الأطفال من العنف والإهمال، وتعزيز الصحة النفسية، ودعم التربية الإيجابية، وتحقيق 
الاستقرار السكاني.

وتضمنت الفعالية حلقتين نقاشيتين بعنوان “تمكين الأسرة – إنهاء العنف ضد الأطفال” و”تلبية احتياجات ضيوفنا".

واختتمت بتكريم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة عفاف إبراهيم، وكيل مديرية الشئون الصحية بالجيزة، والدكتور محمود إبراهيم، مدير الإدارة الصحية بالبدرشين، لجهودهم في تطبيق مشروع “مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية بالبدرشين”.

رؤية مصر 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظات مبادرة رئيس الجمهورية مارس 2026 وزارة الصحة والسكان نساء وولادة

