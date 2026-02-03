بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

قدم الشيف أحمد شرارة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض.

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

المقادير (تكفي 4 أشخاص)

للدجاج والصوص:

• صدور دجاج فيليه: 600 جرام (مقطعة شرائح)

• مشروم طازج: 250 جرام (شرايح)

• بصل أبيض: 100 جرام (مفروم ناعم)

• ثوم: 10 جرام (2 فص مفروم)

• زبدة: 30 جرام

• زيت نباتي: 15 مل

• كريمة طبخ: 200 مل

• مرقة دجاج: 150 مل

• دقيق: 10 جرام (ملعقة كبيرة ممسوحة)

• ملح: 6 جرام (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: 2 جرام

• بابريكا: 2 جرام

• زعتر أو روزماري ناشف: 1 جرام (اختياري)

للأرز:

• أرز أبيض مصري أو بسمتي: 300 جرام

• ماء أو مرقة: 600 مل

• زبدة أو زيت: 15 جرام

• ملح: 4 جرام

طريقة التحضير

1. تشويح الدجاج:

سخّن طاسة على نار متوسطة، ضيف الزيت و15 جرام زبدة. شوّح شرائح الدجاج، وتبّل بالملح والفلفل والبابريكا. حمّرها لحد ما تاخد لون ذهبي واستوى 80%، واطلعها على جنب.

2. تحضير صوص المشروم:

في نفس الطاسة ضيف باقي الزبدة، شوّح البصل لحد ما يطرى، ثم الثوم 30 ثانية.

ضيف المشروم وقلّبه على نار عالية لحد ما ينزل ميته ويتشوح كويس.

3. تكثيف الصوص:

رشّ الدقيق وقلّب 30 ثانية، ثم ضيف المرقة تدريجي مع التقليب لحد ما الصوص يتقل.

ضيف الكريمة والزعتر، وسيبه يغلي غلوة خفيفة 3–4 دقائق.

4. رجوع الدجاج:

رجّع الدجاج للطاسة، واطبخه في الصوص 3–5 دقائق لحد ما يكمل سوا ويتشرب الطعم، ظبّط الملح والفلفل.

5. تحضير الأرز:

شوّح الأرز في الزبدة دقيقة، ضيف الماء أو المرقة والملح، و لما يغلي وطّي النار وغطّي الحلة 12–15 دقيقة لحد ما يستوي ويتشرب السائل، سيبه يرتاح 5 دقايق وبعدين قلّبه.

6. التقديم:

قدّم الدجاج بصوص المشروم جنب الأرز الأبيض، وممكن تزيّن ببقدونس مفروم.