بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

قدم الشيف أحمد شرارة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض.
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
المقادير (تكفي 4 أشخاص)
للدجاج والصوص:
• صدور دجاج فيليه: 600 جرام (مقطعة شرائح)
• مشروم طازج: 250 جرام (شرايح)
• بصل أبيض: 100 جرام (مفروم ناعم)
• ثوم: 10 جرام (2 فص مفروم)
• زبدة: 30 جرام
• زيت نباتي: 15 مل
• كريمة طبخ: 200 مل
• مرقة دجاج: 150 مل
• دقيق: 10 جرام (ملعقة كبيرة ممسوحة)
• ملح: 6 جرام (أو حسب الذوق)
• فلفل أسود: 2 جرام
• بابريكا: 2 جرام
• زعتر أو روزماري ناشف: 1 جرام (اختياري)
للأرز:
• أرز أبيض مصري أو بسمتي: 300 جرام
• ماء أو مرقة: 600 مل
• زبدة أو زيت: 15 جرام
• ملح: 4 جرام
طريقة التحضير
1. تشويح الدجاج:
سخّن طاسة على نار متوسطة، ضيف الزيت و15 جرام زبدة. شوّح شرائح الدجاج، وتبّل بالملح والفلفل والبابريكا. حمّرها لحد ما تاخد لون ذهبي واستوى 80%، واطلعها على جنب.
2. تحضير صوص المشروم:
في نفس الطاسة ضيف باقي الزبدة، شوّح البصل لحد ما يطرى، ثم الثوم 30 ثانية.
ضيف المشروم وقلّبه على نار عالية لحد ما ينزل ميته ويتشوح كويس.
3. تكثيف الصوص:
رشّ الدقيق وقلّب 30 ثانية، ثم ضيف المرقة تدريجي مع التقليب لحد ما الصوص يتقل.
ضيف الكريمة والزعتر، وسيبه يغلي غلوة خفيفة 3–4 دقائق.
4. رجوع الدجاج:
رجّع الدجاج للطاسة، واطبخه في الصوص 3–5 دقائق لحد ما يكمل سوا ويتشرب الطعم، ظبّط الملح والفلفل.
5. تحضير الأرز:
شوّح الأرز في الزبدة دقيقة، ضيف الماء أو المرقة والملح، و لما يغلي وطّي النار وغطّي الحلة 12–15 دقيقة لحد ما يستوي ويتشرب السائل، سيبه يرتاح 5 دقايق وبعدين قلّبه.
6. التقديم:
قدّم الدجاج بصوص المشروم جنب الأرز الأبيض، وممكن تزيّن ببقدونس مفروم.