بالصور

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض.

 

لازم تجربوا صدور الدجاج بالصوص الرهيب ببديل الكريمة وبدون فرن🫢( ستروغانوف الدجاج ) + رز مصري مبهر❓

 

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض 

 المقادير (تكفي 4 أشخاص)

للدجاج والصوص:

• صدور دجاج فيليه: 600 جرام (مقطعة شرائح)

• مشروم طازج: 250 جرام (شرايح)

• بصل أبيض: 100 جرام (مفروم ناعم)

• ثوم: 10 جرام (2 فص مفروم)

• زبدة: 30 جرام

• زيت نباتي: 15 مل

• كريمة طبخ: 200 مل

• مرقة دجاج: 150 مل

• دقيق: 10 جرام (ملعقة كبيرة ممسوحة)

• ملح: 6 جرام (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: 2 جرام

• بابريكا: 2 جرام

• زعتر أو روزماري ناشف: 1 جرام (اختياري)

للأرز:

• أرز أبيض مصري أو بسمتي: 300 جرام

• ماء أو مرقة: 600 مل

• زبدة أو زيت: 15 جرام

• ملح: 4 جرام

 طريقة التحضير

1. تشويح الدجاج:

سخّن طاسة على نار متوسطة، ضيف الزيت و15 جرام زبدة. شوّح شرائح الدجاج، وتبّل بالملح والفلفل والبابريكا. حمّرها لحد ما تاخد لون ذهبي واستوى 80%، واطلعها على جنب.

2. تحضير صوص المشروم:

في نفس الطاسة ضيف باقي الزبدة، شوّح البصل لحد ما يطرى، ثم الثوم 30 ثانية.

ضيف المشروم وقلّبه على نار عالية لحد ما ينزل ميته ويتشوح كويس.

3. تكثيف الصوص:

رشّ الدقيق وقلّب 30 ثانية، ثم ضيف المرقة تدريجي مع التقليب لحد ما الصوص يتقل.

ضيف الكريمة والزعتر، وسيبه يغلي غلوة خفيفة 3–4 دقائق.

4. رجوع الدجاج:

رجّع الدجاج للطاسة، واطبخه في الصوص 3–5 دقائق لحد ما يكمل سوا ويتشرب الطعم، ظبّط الملح والفلفل.

5. تحضير الأرز:

شوّح الأرز في الزبدة دقيقة، ضيف الماء أو المرقة والملح، و لما يغلي وطّي النار وغطّي الحلة 12–15 دقيقة لحد ما يستوي ويتشرب السائل، سيبه يرتاح 5 دقايق وبعدين قلّبه.

6. التقديم:

قدّم الدجاج بصوص المشروم جنب الأرز الأبيض، وممكن تزيّن ببقدونس مفروم.

