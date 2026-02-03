قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

رحّبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلكس» الإلكترونية داخل مصر، مؤكدة أن القرار يُمثل خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية المتزايدة.

وقالت اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : إن عدداً كبيراً من أولياء الأمور عبّروا خلال الفترة الماضية عن قلقهم إزاء بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن محتوى غير مناسب، أو تشجع على العنف، أو تتيح تواصلًا مفتوحًا مع غرباء، بما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للسلامة النفسية والسلوكية للأطفال.

وأضافت اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن التعامل مع ملف الألعاب الإلكترونية يجب أن يكون بشكل شامل، مشيرة إلى أن حجب لعبة «روبلكس» ينبغي أن يكون بداية لتوسيع نطاق المراجعة والتقييم لباقي الألعاب والمنصات الرقمية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال وتفتقر إلى الرقابة الكافية أو التصنيف العمري الواضح.

وأكدتاتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، علي أهمية التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان تنفيذ قرارات الحجب تقنيًا بصورة فعّالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي محتوى رقمي يروّج للعنف أو السلوكيات المنحرفة أو يتعارض مع القيم المجتمعية.

وأشارت اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن ما شهدته الجلسات البرلمانية الأخيرة من مطالبات بتقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والإسراع في إتاحة شرائح التحكم الأبوي للهواتف المحمولة، يُعد توجهًا إيجابيًا يُسهم في تمكين الأسرة من القيام بدورها الرقابي والتربوي في العصر الرقمي.

كما لفتت إلى أهمية المقترحات التي دعت إلى وضع حدٍّ عمري لاستخدام المنصات الرقمية، وفرض حظر ليلي لمن هم دون 16 عامًا، ومنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، إلى جانب إلزام المنصات بسياسات خصوصية صارمة لحماية الأطفال، وتطبيق آليات تحقق عمري وتصنيفات واضحة للفئات العمرية، فضلًا عن تقييد الألعاب الإلكترونية الخطرة ومنصات المراهنات.

وفي سياق متصل، أكدت اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الدراما تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي المجتمعي، خاصة عندما تكون هادفة وتعالج قضايا حقيقية تمس الأسرة والأطفال، مشيرة إلى أن مسلسل «لعبة وقلبت بجد» قدّم نموذجًا مهمًا لكيفية تسليط الضوء على مخاطر العالم الرقمي والألعاب الإلكترونية بأسلوب درامي مؤثر وقريب من الواقع.

وأوضحت اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن تأثير الدراما الهادفة لا يقل أهمية عن القرارات التنظيمية، إذ تُسهم في رفع وعي الأسر، وتفتح باب النقاش المجتمعي حول قضايا خطيرة قد تكون غائبة عن انتباه البعض، مؤكدة أن الأعمال الفنية الواعية قادرة على دعم جهود الدولة في حماية النشء وتعزيز القيم الإيجابية.

وشددت عبير،  على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين التشريع والرقابة والتوعية، إلى جانب دعم المحتوى الدرامي والإعلامي الهادف، بما يضمن بناء وعي حقيقي لدى الأطفال وأولياء الأمور، ويحفظ حق الأبناء في التعلم والترفيه الآمن داخل بيئة رقمية أكثر أمانًا.

اتحاد أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أمهات مصر روبلكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالسويس

المتهمات

أعلنوا عن أنفسهن على الإنترنت.. ضبط 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

المتهمين

القبض على 6 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى بمدينة نصر

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد