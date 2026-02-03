البرهان: لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار في ظل احتلال الدعم السريع للمدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "البرهان" أنه لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار في ظل احتلال الدعم السريع للمدن.

وفي سياق آخر..ذكرت مصادر حكومية سودانية أن الجيش تصدى لهجوم قوي من الجبهة الشعبية ورد بقوة عليه حيث وصلت قوات من الجيش السوداني إلى مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، الثلاثاء، وتمكنت من فك الحصار المفروض عليها.

وتعرضت كادقلي لحصار خانق منذ الأيام الأولى للحرب، وفي فبراير من العام الماضي، نجح الجيش السوداني في فك العزلة جزئياً عبر ربط المدينة بمدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان.

وبعدها عادت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في ديسمبر الماضي لتطويق المدينة مجدداً، بعد سيطرتهما على منطقة "التقاطع" الاستراتيجية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية في المدينة