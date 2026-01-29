يونيدو تدعو إلى إنقاذ غزة والسودان وسوريا

أ ش أ

دعا جيرار مولر المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الى تضامن عربي ودولي لمساعدة السودان وسوريا وغزة على مواجهة الازمة الانسانية في الدول الثلاث واستمرار كارثة النزوح وندرة الغذاء والدواء .

وقال مولر في افتتاح الحوار العالمي لمنظمة يونيدو اليوم انه سيقوم بجولة عربية الاسبوع المقبل لحث الحكومات العربية على دعم النازحين خاصة من السودان التى تعاني من كارثة انسانية طاحنة و لم تأخذ اهتمامها الكاف من المجتمع الدولي .

واشار مولر الى استمرار جهود يونيدو المكثفة لدعم التنمية وخاصة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في فرص العمل وفي الاجور .

شارك في الحوار العالمي نخبة من البعثات الدبلوماسية في فيينا وخبراء التنمية والموظفين الدوليين .