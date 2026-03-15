الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين ابناء مركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب وفاة إب اثناء صلاة الجنازة علي نجله.

البداية بوفاة الطالب طارق محمد دياب طالب الثانوية الأزهرية الطالب بالصف الثالث الثانوي بمعهد بنين بركة السبع الثانوي، والذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.

واثناء صلاة الجنازة عليه في مشهد إنساني مؤلم، وأثناء أداء صلاة الجنازة على نجله بالمسجد، لحق به والده إلى جوار ربه، ليرحلا معًا في يوم واحد، في واقعة مؤثرة أحزنت كل من عرفهما.

فيما أصدرت منطقة المنوفية الأزهرية بيانا تنعى فيه طالب الثانوية الأزهرية طارق محمد دياب… ووالده الذي لحق به إلى جوار ربه أثناء صلاة الجنازة عليه

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى منطقة المنوفية الأزهرية، برئاسة وكيل الوزارة فضيلة الدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، و سعيد عامر الوكيل الثقافي بالمنطقة، الطالب طارق محمد دياب، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمعهد بنين بركة السبع الثانوي، والذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.

وفي مشهد إنساني مؤلم، وأثناء أداء صلاة الجنازة على نجله بالمسجد، لحق به والده إلى جوار ربه، ليرحلا معًا في يوم واحد، في واقعة مؤثرة أحزنت كل من عرفهما.

وتتقدم منطقة المنوفية الأزهرية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدين الكريمتين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.