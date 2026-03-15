محافظ المنوفية : ضبط ٨ أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية موسعة بقويسنا وإجراءات حاسمة للمخالفين

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

واستمرارا للضربات الاستباقية ، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع إدارة التموين حملة تفتيشية موسعة للمرور على الأسواق والمنشآت التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 طن دقيق فاخر وطن ونصف سكر حر ، بالإضافة إلى 38 كرتونة زيت طعام ، فضلاً عن ضبط طن أرز ، 500 كرتونة بسكويت ، وجميعها بدون مستندات مجهولة المصدر ، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .