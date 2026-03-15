خلافات حول مجرى مائي في أرض زراعية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الباجور بحدوث مشاجرة بين طرف أول ( الشاكى – شقيقته "مصابان بسحجات وخدوش وجروح متفرقة" ) ، طرف ثان (نجل عم الشاكى - ربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات حول مجرى مائى بأرض زراعية .



تم ضبط طرفـى المشاجرة ، وبسؤالهم إتهم الطرف الأول الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بإستخدام (ماسورة حديدية قطعة حجرية) لذات الخلافات ونفى الشاكى ما ورد من قيام الطرف الثانى بإحداث إصابته بسلاح أبيض ، وبمواجهة الطرف الثانى إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بقيام الشاكى وشقيقته بالتعدى عليهما بالسب وقررا بتخلصهما من الأداتين المستخدمتين بإلقائهما بالطريق العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق .

