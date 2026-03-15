بلطجي المقطم.. متهم يقتحم شقة صاحب محل بعد كشفه في سرقة غسالة

شهدت منطقة المقطم واقعة بلطجة مثيرة، بعدما أقدم عاطل على سرقة غسالة من أحد المحال وقت الإفطار، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل خطير عقب اكتشاف الواقعة.

وبحسب ما رواه صاحب المحل، فإنه عقب انتهاء وقت الإفطار توجه إلى محله، ليكتشف اختفاء الغسالة، وعلى الفور قام بمراجعة كاميرات المراقبة التي أظهرت بلطجي المقطم أثناء قيامه بسرقتها.

وعندما توجه صاحب المحل لمواجهة المتهم، قام المتهم بالإستعانه بعدد من البطجية يحملون الأسلحة البيضاء في محاولة لترهيب صاحب المحل.

ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ توجه المتهم إلى شقة المجني عليه الكائنة بذات المنطقة، وقام بكسر باب الشقة باستخدام «قالب طوب»، قبل أن يستولي على مبلغ مالي من داخلها، كما تعدى على صاحب الشقة.