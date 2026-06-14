سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

تقدم شيفروليه العديد من الطرازات داخل السوق السعودي، وتأتي كروز ضمن أبرز السيارات السيدان التي تواصل العلامة الأمريكية طرحها ضمن موديلات 2026.

أبعاد شيفروليه كروز موديل 2026

تعتمد شيفروليه كروز 2026 على أبعاد خارجية من فئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4634 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1798 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1485 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2650 ملم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 130 ملم.

شيفروليه كروز 2026

محرك شيفروليه كروز موديل 2026

تعتمد كروز موديل 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، وتبلغ القوة الإنتاجية للمحرك 113 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 141 نيوتن متر، وترتبط منظومة الحركة بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

تجهيزات شيفروليه كروز موديل 2026

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات، حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية، ونظام صوتي يتكون من 6 سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

شيفروليه كروز 2026

تشمل تجهيزات السلامة، نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر، كما تضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني بالإضافة إلى مثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية وقفل مركزي، إلى جانب كاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف، مدعومة بمستشعرات ركن.

سعر السيارة شيفروليه كروز 2026 في السعودية

تقدم السيارة شيفروليه كروز موديل 2026 داخل السوق السعودي بسعر يبلغ 53,200 ريال.