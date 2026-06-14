قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد شوبير: بوعدي «مايسترو حقيقي» ومشروع نجم كبير للمغرب
ناقد رياضي: المنتخب المغربي مشروع كروي عالمي بات يمتلك هوية وقدرة على مقارعة الكبار
مسئولون إسرائيليون: الاتفاق بين إيران وأمريكا يُعرّض مصالحنا للخطر
زوجته كشفت التفاصيل .. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز بعد عملية ناجحة في ألمانيا
النار لم تهزمها.. ممرضة سوهاج تنجو من الحروق وتستقبل مولودتها بفرحة ممزوجة بالألم
بعد تألق بوعدي.. ناقد رياضي يدعو لدعم المواهب بدلًا من الانتقاد المستمر
بعد التعادل مع البرازيل .. سجل المغرب في المباريات الافتتاحية بكأس العالم
نجم الزمالك السابق يُوجّه رسالة تحذيرية بشأن تأثير السوشيال ميديا على لاعبي منتخب مصر
تعرّف على حكاية النجم المغربي أيوب بوعدي صاحب الـ18 عامًا الذي خطف الأنظار في مواجهة البرازيل
انطلاق صفارات الإنذار في الأردن
قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026
التعادل درس مهم .. «فينيسيوس» ينتقد أداء البرازيل أمام المغرب : بدأنا بشكل سيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شحن في 5 دقائق.. BYD تراهن على بنية تحتية جديدة لتسريع انتشار السيارات الكهربائية

شحن BYD
شحن BYD
كريم عاطف

تستعد شركة BYD الصينية لإطلاق استثمار ضخم بقيمة ملياري يورو لإنشاء شبكة من محطات الشحن فائقة السرعة في أوروبا، في خطوة قد تسهم في تغيير قواعد المنافسة داخل سوق السيارات الكهربائية عبر تقليص زمن الشحن إلى خمس دقائق فقط.

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تستهدف الشركة توفير تقنية الشحن السريع لجميع طرازاتها الرئيسية خلال السنوات المقبلة، بما يقترب من تجربة تزويد السيارات التقليدية بالوقود، وهو ما قد يساهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه انتشار المركبات الكهربائية.

وترى BYD أن تقليص وقت الشحن سيمنحها أفضلية تنافسية في السوق الأوروبية، خاصة مع استمرار تردد بعض المستهلكين بسبب فترات الانتظار الطويلة المطلوبة لشحن البطاريات، إلا أن نجاح الخطة سيعتمد على سرعة نشر البنية التحتية اللازمة في مختلف الدول الأوروبية.

وكشفت ستيلا لي، الرئيسة التنفيذية الدولية للشركة، أن تكلفة المحطة الواحدة تبلغ نحو 580 ألف يورو، مؤكدة أن بناء شبكة قوية من محطات الشحن يمثل أولوية رئيسية لدعم التوسع في القارة الأوروبية.

وتخطط الشركة لنشر 20 ألف شاحن فائق السرعة في الصين قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى 3 آلاف شاحن في أوروبا بحلول عام 2027، من بينها 600 محطة في بريطانيا.

وتعتمد التقنية الجديدة على أحدث أجيال بطاريات BYD، حيث يستطيع طراز Z9GT شحن نحو 70% من البطارية خلال خمس دقائق فقط، والوصول إلى شحن شبه كامل في نحو 12 دقيقة، حتى في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وأكدت الشركة أن محطاتها لن تضيف أعباء على شبكات الكهرباء، إذ تعتمد على بطاريات تخزين للطاقة يتم شحنها خلال فترات انخفاض الطلب، ما يتيح تشغيل محطات الشحن بكفاءة دون التأثير على استقرار الشبكات الكهربائية.

شركة BYD الصينية byd محطات الشحن فائقة السرعة محطات الشحن السيارات الكهربائية سوق السيارات الكهربائية الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

عصير القصب

عقوبات مشددة تنتظر أصحاب محلات عصير القصب بسبب الغش.. تفاصيل

المتهمين

خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في فعالية مصر - أوزبكستان .. حوار الحضارات والتراث

مطار شرم الشيخ

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار شرم الشيخ

ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة

وزير الري يشهد انعقاد ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي 2026 للإسكندرية.. صور

بالصور

غير تقليدي .. بشرى تستعرض جمالها عبر حسابها على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

للشقيانين.. أسعار اسبيرانزا A516 المُستعملة في مصر

اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010

ملكة الانتشار .. أسعار نيسان صنى المُستعملة في مصر

نيسان صنى
نيسان صنى
نيسان صنى

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد