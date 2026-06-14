شحن في 5 دقائق.. BYD تراهن على بنية تحتية جديدة لتسريع انتشار السيارات الكهربائية

تستعد شركة BYD الصينية لإطلاق استثمار ضخم بقيمة ملياري يورو لإنشاء شبكة من محطات الشحن فائقة السرعة في أوروبا، في خطوة قد تسهم في تغيير قواعد المنافسة داخل سوق السيارات الكهربائية عبر تقليص زمن الشحن إلى خمس دقائق فقط.

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، تستهدف الشركة توفير تقنية الشحن السريع لجميع طرازاتها الرئيسية خلال السنوات المقبلة، بما يقترب من تجربة تزويد السيارات التقليدية بالوقود، وهو ما قد يساهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه انتشار المركبات الكهربائية.

وترى BYD أن تقليص وقت الشحن سيمنحها أفضلية تنافسية في السوق الأوروبية، خاصة مع استمرار تردد بعض المستهلكين بسبب فترات الانتظار الطويلة المطلوبة لشحن البطاريات، إلا أن نجاح الخطة سيعتمد على سرعة نشر البنية التحتية اللازمة في مختلف الدول الأوروبية.

وكشفت ستيلا لي، الرئيسة التنفيذية الدولية للشركة، أن تكلفة المحطة الواحدة تبلغ نحو 580 ألف يورو، مؤكدة أن بناء شبكة قوية من محطات الشحن يمثل أولوية رئيسية لدعم التوسع في القارة الأوروبية.

وتخطط الشركة لنشر 20 ألف شاحن فائق السرعة في الصين قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى 3 آلاف شاحن في أوروبا بحلول عام 2027، من بينها 600 محطة في بريطانيا.

وتعتمد التقنية الجديدة على أحدث أجيال بطاريات BYD، حيث يستطيع طراز Z9GT شحن نحو 70% من البطارية خلال خمس دقائق فقط، والوصول إلى شحن شبه كامل في نحو 12 دقيقة، حتى في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وأكدت الشركة أن محطاتها لن تضيف أعباء على شبكات الكهرباء، إذ تعتمد على بطاريات تخزين للطاقة يتم شحنها خلال فترات انخفاض الطلب، ما يتيح تشغيل محطات الشحن بكفاءة دون التأثير على استقرار الشبكات الكهربائية.