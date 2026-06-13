للمخاوف التجسس.. شركة إسرائيلية كبرى تستبعد السيارات الصينية من أسطولها

بدأت شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية في ‏إسرائيل، تنفيذ خطة تدريجية لإخراج السيارات الصينية من أسطول المركبات ‏المخصص لموظفيها، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام ‏التكنولوجيا الصينية داخل المؤسسات ذات الطابع العسكري والأمني.‏

ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أبلغت الشركة موظفيها بأنها ستبدأ استبدال ‏المركبات الصينية فور انتهاء عقود التأجير الحالية، على أن تستمر العملية على ‏مراحل خلال الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل، ويضم أسطول الشركة نحو ‏‏4,400 مركبة، بينها سيارات من علامات صينية بارزة مثل "بي واي دي" ‏و"جيلي".‏

ويأتي القرار في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن المخاطر المحتملة ‏المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية المتطورة في السيارات الحديثة، خاصة بعد إدراج ‏وزارة الدفاع الأمريكية عدد من الشركات الصينية الكبرى، من بينها "بي واي ‏دي"، ضمن قائمة الشركات التي يعتقد بوجود ارتباطات محتملة لها بالمؤسسة ‏العسكرية الصينية.‏

وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض خلال الفترة الماضية قيود متزايدة على استخدام ‏السيارات الصينية داخل القواعد العسكرية، قبل أن تتوسع هذه الإجراءات لتشمل ‏جميع القواعد.‏

كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى سحب مئات المركبات الصينية من ‏الخدمة العسكرية عقب تقييمات أمنية حذرت من احتمالات تسرب بيانات أو ‏استغلال الأنظمة المتصلة في أعمال تجسس.‏

وفي ضوء هذه التطورات، تتجه "إلبيت سيستمز" إلى الاعتماد على سيارات ‏كهربائية وهجينة من شركات كورية ويابانية وأوروبية بدلا من الطرازات الصينية.‏

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مراجعات أوسع داخل إسرائيل لملف السيارات ‏الكهربائية الصينية، رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه المركبات في السوق ‏المحلية خلال السنوات الأخيرة بفضل أسعارها التنافسية وانتشارها الواسع.‏