للمخاوف التجسس.. شركة إسرائيلية كبرى تستبعد السيارات الصينية من أسطولها

بدأت شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية في إسرائيل، تنفيذ خطة تدريجية لإخراج السيارات الصينية من أسطول المركبات المخصص لموظفيها، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الصينية داخل المؤسسات ذات الطابع العسكري والأمني.
ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أبلغت الشركة موظفيها بأنها ستبدأ استبدال المركبات الصينية فور انتهاء عقود التأجير الحالية، على أن تستمر العملية على مراحل خلال الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل، ويضم أسطول الشركة نحو 4,400 مركبة، بينها سيارات من علامات صينية بارزة مثل "بي واي دي" و"جيلي".
ويأتي القرار في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية المتطورة في السيارات الحديثة، خاصة بعد إدراج وزارة الدفاع الأمريكية عدد من الشركات الصينية الكبرى، من بينها "بي واي دي"، ضمن قائمة الشركات التي يعتقد بوجود ارتباطات محتملة لها بالمؤسسة العسكرية الصينية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض خلال الفترة الماضية قيود متزايدة على استخدام السيارات الصينية داخل القواعد العسكرية، قبل أن تتوسع هذه الإجراءات لتشمل جميع القواعد.
كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى سحب مئات المركبات الصينية من الخدمة العسكرية عقب تقييمات أمنية حذرت من احتمالات تسرب بيانات أو استغلال الأنظمة المتصلة في أعمال تجسس.
وفي ضوء هذه التطورات، تتجه "إلبيت سيستمز" إلى الاعتماد على سيارات كهربائية وهجينة من شركات كورية ويابانية وأوروبية بدلا من الطرازات الصينية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مراجعات أوسع داخل إسرائيل لملف السيارات الكهربائية الصينية، رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه المركبات في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة بفضل أسعارها التنافسية وانتشارها الواسع.