بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري.

1- نيسان ماجنيت

وتنتمي نيسان ماجنيت إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث تعتمد على ‏محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، قادر على توليد قوة تصل ‏إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ما يوفر أداء متوازنا يجمع ‏بين الكفاءة واستهلاك الوقود الاقتصادي.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي فلم يتم تحديده حتى الأن .

2- رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو بقوة 100 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك، بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر، وقاعدة عجلات 2.604 متر، مع خلوص أرضي مرتفع يبلغ 209 مم، وسعة صندوق أمتعة 410 لتر، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي:

وتبدأ أسعارها في مصر من 800 ألف جنيه

- فئة Evolution بسعر ‏800 ألف جنيه ‏

- فئة ‏Techno بسعر 850 ألف جنيه

- فئة Iconic بسعر ‏900 ألف جنيه ‏

3- رينو تاليانت

تأتي رينو تاليانت بمحرك تربو سعة 1000 سي سي بقوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر قيادة ناعمة واستهلاك وقود اقتصادي.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي: ‏

‏- فئة ‏ Evolution‏بسعر ‏‏755 ‏ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Techno‏بسعر ‏‏815 ‏ألف جنيه ‏

4- سوزوكي إسبريسو

تعتمد سوزوكي إسبريسو على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر بقوة 67 حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة، مع خزان وقود بسعة 27 لترًا، وتُصنف كواحدة من أبسط وأرخص السيارات في فئتها.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي بفئة واحدة أوتوماتيك بسعر يبلغ 650 ألف جنيه.

5- نيسان جوك

تعتمد نيسان جوك الجديدة على محرك تربو ثلاثي الاسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي: ‏

‏- الفئة ‏‎ الأولي ‏بسعر ‏‏‏1.160.000‏ جنيه ‏

‏- الفئة ‏‎ الثانية ‏بسعر ‏‏‏1.260.000 جنيه ‏

‏- الفئة ‏‎ الثالثة ‏بسعر ‏‏‏1.300.000 جنيه ‏