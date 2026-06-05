المواصفات الكاملة لـ شيفروليه كورفيت 2026

نجحت شيفروليه في تقديم مجموعة واسعة من الطرازات التي تركت بصمة واضحة في صناعة السيارات، إلا أن كورفيت ظلت الاسم الأبرز بين إصدارات العلامة الأمريكية بفضل شخصيتها الرياضية وقدراتها العالية، بداية من الجيل الأول وصولًا إلى الموديل الأحدث.

محرك شيفروليه كورفيت 2026

تعتمد شيفروليه كورفيت 2026 على محرك بنزين بسعة 6.2 لتر مكون من 8 أسطوانات على شكلV، وهو المحرك الذي يشكل العنصر الأساسي في شخصية السيارة الرياضية، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 495 حصاناً، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى 637 نيوتن متر، مع نظام الدفع الخلفي للعجلات.

شيفروليه كورفيت 2026

أرقام تسارع شيفروليه كورفيت 2026

تؤكد البيانات الفنية أن كورفيت 2026 صممت لتقديم مستويات أداء تنافسية، إذ تستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 312 كيلومتراً في الساعة، وهي أرقام تضع السيارة ضمن قائمة الطرازات الرياضية ذات الأداء المرتفع.

شيفروليه كورفيت 2026

تجيهزات الأمان

تأتي شيفروليه كورفيت 2026 بتجهيزات متنوعة من أنظمة السلامة والمساعدة المتقدمة، وتشمل هذه التجهيزات نظام تثبيت السرعة، وتقنية التحذير من الاصطدام الأمامي، إضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية، كما تضم السيارة نظام مراقبة المسار الذي يجمع بين التحذير عند الخروج من الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار.

شيفروليه كورفيت 2026

وتوفر السيارة كذلك حساسات ركن خلفية إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية وكاميرا إضافية مدمجة مع المرآة الداخلية لتعزيز مستوى الرؤية أثناء القيادة، كما زودت المقصورة بمجموعة من الوسائد الهوائية المصممة للمساهمة في حماية الركاب.

شيفروليه كورفيت 2026

أبعاد شيفروليه كورفيت 2026

تأتي شيفروليه كورفيت 2026 بتصميم منخفض يعكس هويتها الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4,632 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,933 ملم، مع ارتفاع لا يتجاوز 1,215 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,723 ملم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,910 كيلوجرامات، في حين تعتمد على عجلات بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.