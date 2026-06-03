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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| شيفروليه تراكس 2026 الكروس أوفر

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر
سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر
إبراهيم القادري

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تراكس موديل 2026، وتنتمي تراكس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين العملية والتقنيات الحديثة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، هيونداي كونا، و كيا سيلتوس، وتويوتا كورولا كروس، ومازدا CX-30 .

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر 

مواصفات شيفروليه تراكس موديل 2026

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر 

تمتلك سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط جريئة، وبها واجهة أمامية عريضة مع شبك أسود، وشعار شيفروليه بارز، وبها مصابيح أمامية نحيفة بتقنية LED تمنحها مظهر عصري، وبها عجلات رياضية مقاس 19 بوصة مع لمسة شبابية .

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر 

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 بها، شاشات معلوماتية مقاس 11 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، وبها مقاعد أمامية مدفأة، وبها عجلة قيادة مغلفة ومدفأة، ونظام صوت مكون من 6 سماعات، وبها مقاعد من جلد صناعي فاخر، ونظام تحكم آلي بالمناخ .

محرك شيفروليه تراكس موديل 2026

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر 

تحصل سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 137 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

سعر شيفروليه تراكس موديل 2026

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الكروس أوفر 

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 86 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

مازدا CX 30 تويوتا كورولا كروس هيونداي كونا كيا سيلتوس مواصفات شيفروليه تراكس محرك شيفروليه تراكس موديل 2026 سعر شيفروليه تراكس موديل 2026 سعر شيفروليه تراكس

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