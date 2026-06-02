سابقة تاريخية.. BYD تتعهد بدفع تعويضات عن حوادث قيادة سياراتها الذكية

شهد قطاع تكنولوجيا السيارات قفزة نوعية غير مسبوقة، بعد أن أعلنت شركة BYD الصينية العملاقة عن استعدادها التام لتحمل المسئولية القانونية والمادية الكاملة ، ودفع التعويضات ماديًا في حال تسبب نظام القيادة الآلية المساعد الخاص بها في وقوع أي حادث مروري على الطرقات.

وبهذا القرار الاستراتيجي الجريء، تصبح BYD أول صانع سيارات عالمي يتيح تغطية تأمينية شاملة لبند حوادث القيادة الذاتية، مما يمثل تحولًا جذريًا في كيفية إدارة مخاطر المركبات الذكية بنسبة 100%.

إطلاق سياسة الضمان المزدوج وتفعيل نظام عين الآلهة للتحكم الآلي

أطلقت الشركة الصينية سياسة تسويقية وهندسية فريدة تُعرف باسم "سياسة الضمان المزدوج"، والمصممة خصيصًا لدعم نظامها المتقدم للقيادة الذاتية الفائقة والمعروف برمجًيا باسم “عين الآلهة”.

وبموجب هذه السياسة الجديدة، تتعهد بي واي دي بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية والتعويضات المالية عن كافة الأضرار التي قد تلحق بالشاسيه أو الركاب أو الغير أثناء تفعيل نظام القيادة الذاتية، مما يمنح المستهلكين مستويات أمان وثقة غير مسبوقة تساهم في تبديد المخاوف النفسية التقليدية المرتبطة بترك المقود بالكامل للحاسوب الذكي.

إنهاء الجدل القانوني والمنطقة الرمادية حول المسئولية عن الحوادث الذكية

لطالما وقفت هيئات تنظيم سلامة المرور الدولية في منطقة رمادية حذرة ومعقدة فيما يتعلق باعتماد تكنولوجيات القيادة الذاتية؛ حيث كان السؤال القانوني الأصعب دائمًا هو: من يتحمل المسئولية القانونية إذا فشل النظام البرمجي ووقع حادث، هل هو السائق البشري أم الشركة المصنعة؟ وجاءت خطوة BYD الحاسمة لتنهي هذا الجدل التنظيمي تمامًا عبر نقل عبء المسئولية ماديًا وقانونيًا إلى خوادمها ومختبراتها الهندسية، وهو ما يضع ضغطًا تنافسيًا هائلاً على بقية العمالقة مثل تسلا لتغيير سياساتهم القانونية الحالية التي تضع اللوم دائمًا على السائق.

بالتوازي مع الإعلان عن تحمل التعويضات، تعهدت إدارة بي واي دي برصد وضخ ميزانية استثمارية ضخمة تبلغ 148 مليون دولار أمريكي (ما يقارب 5.5 مليارات جنيه مصري) لدعم استمرارية عمليات البحث والتطوير الهندسي في قطاع الأنظمة الذاتية.

وتهدف هذه الاستثمارات المادية الضخمة إلى تحديث الخوارزميات البرمجية بانتظام وتدريب شبكات الذكاء الاصطناعي على التعامل مع كافة السيناريوهات المرورية المعقدة والخطيرة، سعيًا من المهندسين لتقليل احتمالية الخطأ الميكانيكي أو البرمجي للسيارة لتصبح مساوية لـ 0% في المستقبل القريب.