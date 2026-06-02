بورش تكشف أغرب نسخة من 911 GT3 مستوحاة من زجاجات النبيذ

أعادت شركة بورش الألمانية إحياء ظاهرة طلاء "كروما فلير" (ChromaFlair) الشهيرة التي اجتاحت عالم تعديل السيارات خلال حقبتي التسعينيات والألفينيات، وذلك عبر أحدث مشروعاتها الحصرية ضمن برنامج التخصيص الفائق “سوندرونش”.

وحملت النسخة الفريدة والجديدة كليًا من طراز “بورش 911 GT3 تورينج” اسم "شجرة الحياة" (Tree of Life)، وصُممت خصيصًا ماديًا وهندسيًا لصالح أحد العملاء الأثرياء في دولة مولدوفا، حيث تميز الهيكل الخارجي بطلاء متدرج يتغير سيارات بورش بصريًا وبشكل متطور مستوحى من ألوان نبيذ العنب الفاخر.

تاريخ ظاهرة الكروما فلير وجنون الألوان المتغيرة في عالم السيارات

حقق طلاء كروما فلير شعبية جارفة وشهرة تسويقية واسعة في أواخر القرن الماضي بفضل قدرته التكنولوجية على تغيير لونه الرقمي برميًا وبصريًا بالاعتماد على زاوية سقوط الضوء والمنظور الذي ينظر منه المرء للشاسيه.

وكانت شركات عالمية مثل “فورد” و(TVR) بجانب منصات التعديل العالمية أول من وظف هذا الطلاء الساحر؛ حيث يتذكر عشاق السيارات الرياضية الكلاسيكية طراز فورد موستانج "SVT Cobra" لعام 1996 بطلائه الشهير "Mystic" والذي أنتجت منه 1999 نسخة فقط، وتبعه طراز عام 2004 بطلاء "Mystichrome"،

قبل أن تقدم فورد أستراليا نسختها الخاصة من طراز "فالكون" لعام 2006 بلون أطلق عليه اسم "Menace".

المواصفات الميكانيكية لنسخة شجرة الحياة الفريدة من بورش

لا تتوقف فرادة هذه النسخة من بورش عند حدود اللمسة اللونية البراقة، بل تمتد لتشمل البنية الهندسية الكلاسيكية المفضلة لدى جيل الشباب وعشاق القيادة الميكانيكية الخالصة؛ إذ زودت السيارة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات (Six-Speed Manual Transmission) يتصل بمحرك تنفس طبيعي ذي دوران سريع يمنح السائق تحكمًا برمجيًا وديناميكيًا دقيقًا في صب القوة الحصانية على العجلات الخلفية.

وجاء الهيكل الخارجي مزينًا برسومات بيانية فريدة وتدرجات ممتدة بين اللون البنفسجي والأرجواني الداكن، مما يعزز القيمة المادية والاستثمارية للسيارة كقطعة فنية فريدة غير قابلة للتكرار ميكانيكيًا بنسبة 100%.