قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"
مرافعة الدفاع في محاكمة 61 بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل
وكالة إيرانية : الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة على الحرب بلا هدف
مطالب بـ 10ملايين دولار .. كريم حسن شحاتة : الزمالك أمام كارثة تهدد مستقبل الفريق
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
محاضرة وزير الخارجية بهانكوك : سياسة مصر ترتكز على القانون الدولي وتعزيز التنمية
990 ألف طن.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ206 تتوجه إلى قطاع غزة
80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة
ضربة جديدة لليفربول .. كوناتي يوقع لريال مدريد في صفقة مجانية
5 % من أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة .. التفاصيل كاملة
الذهب يعزز مكاسبه ويصعد 1% إلى 4530 دولارا للأونصة
لولا وجودي لكنت في السجن .. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب العدوان على لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تكشف أغرب نسخة من 911 GT3 مستوحاة من زجاجات النبيذ

بورش 911 جي تي 3
بورش 911 جي تي 3
عزة عاطف

أعادت شركة بورش الألمانية إحياء ظاهرة طلاء "كروما فلير" (ChromaFlair) الشهيرة التي اجتاحت عالم تعديل السيارات خلال حقبتي التسعينيات والألفينيات، وذلك عبر أحدث مشروعاتها الحصرية ضمن برنامج التخصيص الفائق “سوندرونش”. 

وحملت النسخة الفريدة والجديدة كليًا من طراز “بورش 911 GT3 تورينج” اسم "شجرة الحياة" (Tree of Life)، وصُممت خصيصًا ماديًا وهندسيًا لصالح أحد العملاء الأثرياء في دولة مولدوفا، حيث تميز الهيكل الخارجي بطلاء متدرج يتغير سيارات بورش بصريًا وبشكل متطور مستوحى من ألوان نبيذ العنب الفاخر.

تاريخ ظاهرة الكروما فلير وجنون الألوان المتغيرة في عالم السيارات

حقق طلاء كروما فلير شعبية جارفة وشهرة تسويقية واسعة في أواخر القرن الماضي بفضل قدرته التكنولوجية على تغيير لونه الرقمي برميًا وبصريًا بالاعتماد على زاوية سقوط الضوء والمنظور الذي ينظر منه المرء للشاسيه. 

وكانت شركات عالمية مثل “فورد” و(TVR) بجانب منصات التعديل العالمية أول من وظف هذا الطلاء الساحر؛ حيث يتذكر عشاق السيارات الرياضية الكلاسيكية طراز فورد موستانج "SVT Cobra" لعام 1996 بطلائه الشهير "Mystic" والذي أنتجت منه 1999 نسخة فقط، وتبعه طراز عام 2004 بطلاء "Mystichrome"، 

قبل أن تقدم فورد أستراليا نسختها الخاصة من طراز "فالكون" لعام 2006 بلون أطلق عليه اسم "Menace".

 

المواصفات الميكانيكية لنسخة شجرة الحياة الفريدة من بورش

لا تتوقف فرادة هذه النسخة من بورش عند حدود اللمسة اللونية البراقة، بل تمتد لتشمل البنية الهندسية الكلاسيكية المفضلة لدى جيل الشباب وعشاق القيادة الميكانيكية الخالصة؛ إذ زودت السيارة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات (Six-Speed Manual Transmission) يتصل بمحرك تنفس طبيعي ذي دوران سريع يمنح السائق تحكمًا برمجيًا وديناميكيًا دقيقًا في صب القوة الحصانية على العجلات الخلفية. 

وجاء الهيكل الخارجي مزينًا برسومات بيانية فريدة وتدرجات ممتدة بين اللون البنفسجي والأرجواني الداكن، مما يعزز القيمة المادية والاستثمارية للسيارة كقطعة فنية فريدة غير قابلة للتكرار ميكانيكيًا بنسبة 100%.

سيارات بورش أسعار بورش مواصفات بورش GT3 Touring بورش بورش 911 جي تي 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

وائل جمعة

لماذا اختار الأهلي وائل جمعة مديرا للكرة؟ أحمد جلال يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

الدكتور خالد عبدالغفار

تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025 .. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء»

النشرة القومية للتوظيف

4504 فرص عمل في 14 محافظة خلال يونيو.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بالشريحة الموحدة.. تركيب 3 ملايين عداد كودي بنهاية العام

بالصور

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد