بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

أطلقت شركة آيسر جهازها اللوحي الجديد A210 Eye-Care بشاشة 8 بوصات، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد للمبتدئين، موجه للطلاب والمستخدمين العاديين والمشترين ذوي الميزانية المحدودة.

يتميز الجهاز بتصميم صغير الحجم، ونظام تشغيل أندرويد 14، وذاكرة قابلة للتوسيع، وشاشة 8 بوصات، بسعر يبدأ من حوالي 80 دولارًا أمريكيًا.

تصميم وشاشة عرض صغيران



يتميز جهاز Acer A210 اللوحي بشاشة IPS LCD مقاس 8 بوصات بدقة 1280 × 800 بكسل. يبلغ حجم الجهاز اللوحي 120 × 204 × 7.8 ملم، مما يجعله سهل الحمل ومناسبًا للقراءة وتصفح الإنترنت والتعلم عبر الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات.

من أبرز مزايا هذا الجهاز اللوحي نظام أندرويد 14 المُثبّت مسبقاً، وهو أمر نادر في هذه الفئة السعرية. يتوفر الجهاز بنسختين: الأولى بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت، والثانية بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

يمكن للمستخدمين زيادة سعة التخزين بما يصل إلى 128 جيجابايت من خلال فتحة بطاقة microSD (TF)، مما يوفر مساحة إضافية للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.

جهاز Acer A210 اللوحي

الاتصال والبطارية



يدعم جهاز Acer A210 تقنية Wi-Fi ثنائية النطاق وتقنية Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي. كما يتضمن منفذ USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، ومكبرات صوت مدمجة، وميكروفون.

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وذلك لأغراض التصوير الفوتوغرافي ومكالمات الفيديو. ويعمل الجهاز ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير مصممة لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي ومشاهدة الوسائط المتعددة.

السعر والتوافر

يتوفر جهاز Acer A210 بتكوينين:

ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت + سعة تخزين 64 جيجابايت – 419 ين ياباني (حوالي 58 دولارًا أمريكيًا / 4900 روبية هندية )

ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت + سعة تخزين 128 جيجابايت – 525 ين ياباني (حوالي 73 دولارًا أمريكيًا / 6100 روبية هندية )

تقدم شركة آيسر أسعارًا مدعومة في أسواق مختارة، حيث تخفض الأسعار إلى 398.05 و498.75 ينًا صينيًا على التوالي. هذه أسعار السوق الصينية، وقد تكون الوحدات المستوردة أغلى في مناطق أخرى بسبب الضرائب والرسوم الجمركية.

لمن صُمم جهاز Acer A210؟

صُمم جهاز Acer A210 خصيصًا للطلاب، ومشتري الأجهزة اللوحية لأول مرة، والمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الذين يحتاجون إلى جهاز بسيط لإنجاز مهامهم اليومية. يجمع هذا الجهاز بين نظام Android 14، وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وسعر مناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للدراسة عبر الإنترنت، وتصفح الإنترنت، والقراءة، ومشاهدة الفيديوهات، والترفيه الخفيف.