لقطات حية ومسربة تكشف الألوان والتصميم النهائي لهاتف iPhone 18 Pro

كشف مقطع فيديو مسرب نُشر عبر موقع "Notebookcheck" العالمي المتخصص في متابعة سلاسل التوريد التقنية، عن النظرة المباشرة الأولى للنماذج التصميمية الأولية العتادية لهاتف أبل المرتقب "iPhone 18 Pro".

ورصد الفحص الحي للمجسمات المأخوذة من خطوط التصنيع الفنية، الألوان الرسمية الجديدة وكيفية تفاعلها تحت ظروف الإضاءة المختلفة، لتؤكد الشركة الأمريكية عزمها إدخال تغييرات جمالية ثورية على جيلها لعام 2026.

تأثيرات بصرية غامرة تعكس اندماج الألوان بالإضاءة

تستهدف أبل عبر هاتف "iPhone 18 Pro" تقديم نسيج لوني مطور يعتمد على دمج جزيئات كيميائية مجهرية داخل طبقات الزجاج الخلفي المسطح.

وأوضح التقرير الفني المسرب أن الألوان الجديدة، والتي تشمل الرمادي الفلكي المحدث والتيتانيوم الصحراوي العميق إلى جانب لون "الأرجواني الملكي" الغامض، تظهر بتموجات بصرية مغايرة تماماً عند انتقال الهاتف من الإضاءة الشمسية المباشرة إلى البيئات الغامرة أو الإضاءة الداخلية، مما يمنح الهيكل الخارجي فخامة بصرية مطلقة.

إعادة هندسة وحدة الكاميرات لتقليص البروز العتادي

يمنح البناء الهندسي الجديد للهيكل الخارجي متانة دفاعية محسنة بفضل الاعتماد على الجيل الخامس من سبائك التيتانيوم الطيراني عالي النقاء.

وأظهرت لقطات الفيديو المسربة تعديلاً لافتاً في حواف جزيرة الكاميرات الخلفية الثلاثية، حيث نجحت أبل في تقليص نسبة البروز العتادي المزعج مقارنة بالأجيال السابقة، ليتكامل التصميم المسطح مع انسيابية فائقة تسهل حمل الهاتف في الجيب والتحكم به كلياً بيد واحدة دون تذبذب.

ترقيات حصرية تلائم شغف المستهلك في الأسواق العربية

تتكامل اللمسات الجمالية لـ "iPhone 18 Pro" مع خطة برمجية واسعة النطاق لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" لعام 2026.

وتفتح هذه القفزة آفاقاً تنافسية كبرى لأبل داخل السوق المصرية والشرق الأوسط، لاسيما مع تكامل الأبعاد الجديدة مع معالجات "A20 Pro" الخارقة المفرطة في توفير طاقة خلايا البطارية كيميائياً، لتلائم احتياجات صناع المحتوى ورواد الأعمال الرقمية الباحثين عن التميز المظهري والعملي.

يبرهن التسريب الحي والواضح لهاتف "iPhone 18 Pro" على أن معركة الاستحواذ على سوق الهواتف الرائدة باتت تتطلب تركيزاً استثنائياً على تفاصيل التصميم وخيارات الألوان بجانب القوة الحوسبية.

ومع بدء العد التنازلي لإزاحة الستار رسمياً عن سلسلة هواتف أبل لعام 2026، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه التغييرات الجذرية في إشعال معدلات الطلب المسبق وحسم صدارة المبيعات لعملاق التكنولوجيا الأمريكي محلياً وعالمياً.