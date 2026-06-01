الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون

معتز الخصوصي

تعتبر جريمة سرقة الملكية الفكرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وكان قد أكد هشام عزمي أن الرئيس السيسي وجّه بتشكيل لجنة وطنية لوضع أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2020.

وقال هشام عزمي، خلال حواره على قناة “الأولى الفضائية”، إنه تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بالملكية الفكرية في مصر، وعملت على مدار عامين من أجل إعداد وإصدار الاستراتيجية.

وتابع: “الاستراتيجية المصرية لـ الملكية الفكرية راعت البعد المحلي والدولي، في إطار الاتفاقيات والقوانين التي وقّعت عليها مصر في هذا الشأن”.

وأضاف أن اللجنة وضعت استراتيجية تتواكب مع الواقع المصري، بعد مراجعة ملفات الملكية الفكرية داخليًا وخارجيًا.

ولفت إلى أن صدور القانون الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023 يُعد أولى ثمار تطبيق الاستراتيجية المصرية الجديدة.

