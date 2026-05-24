هشام عزمي يكشف تفاصيل إعداد أول استراتيجية وطنية لـ «الملكية الفكرية» في مصر خلال عامين | فيديو

أكد هشام عزمي أن الرئيس السيسي وجّه بتشكيل لجنة وطنية لوضع أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2020.

وقال هشام عزمي، خلال حواره على قناة “الأولى الفضائية”، إنه تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بالملكية الفكرية في مصر، وعملت على مدار عامين من أجل إعداد وإصدار الاستراتيجية.

وتابع: “الاستراتيجية المصرية لـ الملكية الفكرية راعت البعد المحلي والدولي، في إطار الاتفاقيات والقوانين التي وقّعت عليها مصر في هذا الشأن”.

وأضاف أن اللجنة وضعت استراتيجية تتواكب مع الواقع المصري، بعد مراجعة ملفات الملكية الفكرية داخليًا وخارجيًا.

ولفت إلى أن صدور القانون الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023 يُعد أولى ثمار تطبيق الاستراتيجية المصرية الجديدة.