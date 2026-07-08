تحرك برلمانى عاجل بسب الوقف العشوائي لبطاقات التموين

تقدم النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الحذف العشوائي لعدد كبير من المواطنين من بطاقات التموين ، مطالبًا وزارة التموين بمراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد " عمر وطنى " أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين على مدار الأيام الماضية، حيث أن أثناء تنقية البطاقات التموينية، تم حذف عدد كبير من المواطنين الذين يستحقون الدعم بدون وجه حق، مطالبات بضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم وقوع أخطاء تؤثر على المواطنين، مؤكدًا أن أي عملية تحديث يجب أن تتم وفق معايير واضحة ومعلنة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وأشار " عمر وطنى " أن استمرار تعنت وزارة التموين فى وقف الدعم التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعشها الشعب يضاعف الأعباء المعيشية على آلاف الأسر، مطالبًا بوقف جميع إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم من منطقة الزاوية الحمراء والشربية وإعادة صرف المقررات التموينية فورًا لكل المتضررين.

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق على وجه السرعه للتحقيق فى الآليات والقواعد التى اتخذتها وزارة التموين وعلى اساسها قامت بحذف عدد كبير من الاهالى ممن يستحقو الدعم خاصة منطقة الزاوية الحمراء والشرابية .

وأشار " عمر وطنى " إلى أن الدعم التمويني الذى يحصل علية المواطن لا يُعد منحة أو تفضلًا، وإنما هو أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين .