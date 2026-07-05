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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطاقة التموين وقفت.. الوزارة توضح طريقة إعادة التشغيل

التموين
التموين
البهى عمرو

أثارت أنباء خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والقلق، بعدما فوجئ البعض بحذف أسمائهم من بطاقات التموين دون معرفة الأسباب أو آليات التظلم وإعادة الإدراج. 

ومع تزايد التساؤلات حول معايير استحقاق الدعم، وأسباب استبعاد بعض المستفيدين، يترقب المواطنون توضيحات رسمية بشأن الإجراءات المتبعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وخلال هذا التقرير كل ما يشغل بال المواطنين.

التموين
التموين 

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة منذ عام 2019 وحتى الآن، ضمن خطة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن عملية التنقية تعتمد على عدد من المعايير، من بينها استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الشركات، وكذلك الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية، بالإضافة إلى من يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تتجاوز 10 أفدنة أو ممتلكات مرتفعة القيمة.

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل
التموين 

وتابع أن هناك حالات أخرى يتم مراجعتها مثل المسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، وحالات الوفاة، وكذلك البطاقات التي يتوقف استخدامها للصرف لمدة 6 أشهر، حيث يتم التحقق من وضعها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.

مكاتب التموين المختصة

بطاقات التموين


وأشار إلى  أن الوزارة أتاحت آلية للتظلم وتحديث البيانات من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات تحديث استمارة الدعم وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الدخل أو الملكية، ثم التوجه إلى مكاتب التموين المختصة لاستكمال الإجراءات ومراجعة البيانات.

تحديث بيانات بطاقة التموين بالموبيل
التموين 


كما أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم

 

التموين
التموين 

وأوضح شتا أن وزارة التموين تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بهذه الإجراءات.

فتح باب التظلمات

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم.

عودة البطاقة بعد قبول التظلم
وأضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي.

محددات العدالة الاجتماعية

وأكد شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

الدعم التمويني التموين بطاقات التموين منظومة الدعم التمويني

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