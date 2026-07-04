تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين حيث شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات بحث المواطنين عن تظلمات بطاقات التموين الموقوفة 2026، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطتها الخاصة بمراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد المخصصة للدعم.

أكدت وزارة التموين أن باب التظلمات ما زال مفتوحًا أمام جميع المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، مشيرة إلى أن كل حالة يتم فحصها بشكل منفصل ودقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق المستحقين الحقيقيين.