تحذير صحي .. أضرار وفوائد تناول الجمبري النيء؟ .. تعرّف عليها

يُعد الجمبري من أشهر المأكولات البحرية وأكثرها انتشارًا، لكن تناوله نيئًا أو غير مكتمل الطهي قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، بسبب احتمالية احتوائه على بكتيريا وفيروسات وطفيليات ضارة.

ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟

وحذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من تناول الجمبري النيء، موضحة أن المأكولات البحرية غير المطهية جيدًا قد تكون مصدرًا لبعض مسببات الأمراض، من بينها السالمونيلا، والنوروفيروس، وبكتيريا الضمات، بينما يساعد الطهي الجيد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

وقد يؤدي تناول الجمبري الملوث إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، وتختلف فترة ظهور الأعراض وفقًا لنوع المسبب المرضي، إذ يمكن أن تبدأ خلال فترة قصيرة أو بعد عدة أيام.

ومن أبرز أعراض التسمم الغذائي بعد تناول الجمبري:

الغثيان والقيء.

الإسهال.

آلام وتقلصات البطن.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الصداع.

آلام الجسم.

وفي معظم حالات العدوى المنقولة بالغذاء، تظهر الأعراض خلال فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، إلا أن فترة الحضانة قد تختلف بحسب نوع الميكروب أو الطفيل المسبب للعدوى.

ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟

هل تجميد الجمبري يقضي على الجراثيم؟

وقد يساعد تجميد الجمبري في التخلص من بعض الطفيليات، لكنه لا يضمن القضاء على جميع البكتيريا والفيروسات التي قد تسبب الأمراض.

لذلك، يظل طهي الجمبري جيدًا من أهم الطرق التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى الغذائية.

ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟

من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الجمبري النيء؟

وينبغي توخي مزيد من الحذر عند تناول المأكولات البحرية النيئة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى، ومن بينها:

النساء الحوامل.

الأطفال.

كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

وقد تكون العدوى الغذائية أكثر شدة لدى هذه الفئات، ما قد يزيد احتمالية حدوث مضاعفات تستدعي الحصول على الرعاية الطبية.

ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟

كيف تتناول الجمبري بطريقة آمنة؟

ويمكن اتباع مجموعة من الخطوات للمساعدة في تقليل مخاطر التسمم بالجمبري، بداية من مرحلة الشراء وحتى الطهي والتخزين.

وعند شراء الجمبري، يُفضل اختيار المنتجات التي تتميز بمظهر طبيعي ورائحة بحرية غير نفاذة، مع التأكد من حفظها في درجة حرارة مناسبة.

كما يُنصح بتجنب العبوات التي تظهر عليها علامات ذوبان واضحة أو كميات كبيرة من بلورات الثلج، والتي قد تشير إلى تعرض المنتج للذوبان وإعادة التجميد.

ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟

الطريقة الصحيحة لإذابة الجمبري المجمد

ويفضل إذابة الجمبري المجمد داخل الثلاجة، أو وضعه في ماء بارد، مع تجنب تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

وبعد إذابته، يجب طهي الجمبري جيدًا حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 63 درجة مئوية، للتقليل من خطر وجود مسببات الأمراض.

كما ينبغي عدم ترك الجمبري المطهو في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، أو أكثر من ساعة واحدة في الأجواء شديدة الحرارة.