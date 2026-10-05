نيجيريا: مقتل 32 شخصا كانوا على متن طائرة عسكرية جنوب البلاد

أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، يوم الاثنين، مقتل جميع الأشخاص الـ32 الذين كانوا على متن طائرة عسكرية تحطمت بالقرب من منطقة سكنية محلية في ولاية أوندو بجنوب غرب البلاد.

تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

ووصف تينوبو الحادث بأنه لحظة مؤلمة للقوات المسلحة وللأمة بأسرها، مضيفاً أن تضحيات أفراد القوات الجوية "لن تُنسى أبداً".

صرحت السلطات في نيجيريا يوم الاثنين بأن طائرة عسكرية تحطمت في جنوب البلاد وعلى متنها 25 راكباً وطاقم مكون من سبعة أفراد، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ مكثفة. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وقال وزير الطيران النيجيري، فيستوس كيامو، في بيان إن الطائرة كانت في مهمة روتينية متجهة إلى لاغوس -المركز الاقتصادي للبلاد- عندما تحطمت في بلدة "إيغبوكودا" الواقعة على ضفاف النهر في ولاية أوندو، بحسب ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.

وحدد سلاح الجو النيجيري طراز الطائرة بأنها من نوع "ATR-42"، ولم يتضح على الفور مدى الأضرار التي لحقت بها.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري إيهيمين إيجودامي: "تجري حالياً عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات المعنية ووكالات الاستجابة للطوارئ".

وأفاد سكان محليون لوكالة أسوشيتد برس بأن الطائرة تحطمت بالقرب من نهر وأن جزءاً منها كان يغوص في المياه.

وقال شاهد عيان يُدعى أكينبوليجو بيوس: "سمعنا صوتاً يشبه دوي الرعد. تجاوزت الطائرة بعض الأشجار، وعثرنا على بعض أشلاء الجثث وبعض الملابس والأحذية".

وذكر كيامو أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار في البداية حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتبيّن لاحقاً أنها تحطمت بالقرب من قاعدة بحرية.

يُذكر أن الجيش النيجيري استخدم في السابق طائرات "ATR-42" لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وكذلك لنقل الأفراد والإمدادات.