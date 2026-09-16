انخفاض معدل التضخم في نيجيريا إلى 15.39% خلال أغسطس

أعلن مكتب الإحصاء النيجيري أن معدل التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين في نيجيريا انخفض بشكل طفيف إلى 15.39% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنةً بـ 15.43% في يوليو. وفق شبكة "سي ان بي سي أفريكا".

وأوضح المكتب - في تقرير مؤشر أسعار المستهلك - أن الرقم الأخير يمثل انخفاضا قدره 0.04 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

كما أفاد المكتب بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم الشهري، الذي بلغ 0.71% في أغسطس، مقارنةً بـ 1.57% في يوليو.

ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، كان الرقم الشهري أقل بمقدار 0.86 نقطة مئوية من المعدل المسجل في يوليو.. هذا يعني أن معدل ارتفاع متوسط مستوى الأسعار في أغسطس 2026 كان أقل من معدل ارتفاعه في يوليو 2026.