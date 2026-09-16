قدوة وأفضل لاعب مسلم بالعالم.. رئيس طرابزون يشيد بـ محمد صلاح

أكد أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أن الدولي المصري محمد صلاح، يُعد أول الحاضرين يوميًا في تدريبات الفريق، مشيرًا إلى سعادته بالتواجد في النادي.

وقال دوجان في تصريحات صحفية: “صلاح سعيد للغاية، على عكس ما تنشره بعض وسائل الإعلام في إسطنبول، اللاعب أصبح عنصرًا مهمًا داخل الفريق منذ وصوله”.

وأضاف: “النادي لم يتعاقد مع مجرد لاعب كرة قدم، بل أنه أعظم لاعب مسلم في العالم، ويمثل قدوة للاعبين منذ اليوم الأول لانضمامه إلى الفريق”.

رئيس طرابزون سبور يشيد بصلاح

وأوضح دوجان أن صلاح تأقلم بشكل كامل مع أجواء طرابزون، ويشارك بفاعلية في مساعدة اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن اللاعب يصل إلى التدريبات مبكرًا ويغادر في وقت متأخر.

وأكد رئيس النادي التركي أن صلاح يحب مدينة طرابزون ويساهم في الترويج لها، معتبرًا أن التعاقد معه كان مهمًا للنادي والمدينة، سواء على المستوى الرياضي أو من الناحية الجماهيرية والتسويقية.

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، وشارك مع الفريق في 7 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وفقًا للبيانات المنشورة اليوم.

ويستعد صلاح مع طرابزون سبور لمواجهة جالاتا سراي، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الدوري التركي، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.