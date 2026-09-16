صلاح يعيد رسم خريطة طرابزون.. الفرعون يتجاوز حدود الملعب ويصنع مكاسب بالجملة

لم يعد وجود محمد صلاح داخل نادي طرابزون سبور التركي مجرد صفقة جديدة أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما تحولت تجربة النجم المصري سريعًا إلى مشروع يتجاوز حدود المستطيل الأخضر في ظل حالة الاندماج التي يعيشها اللاعب داخل الفريق والمدينة إلى جانب الأدوار التي يقوم بها مع زملائه داخل غرفة الملابس.

ومنذ انتقاله إلى طرابزون سبور في صفقة مجانية عقب نهاية مشواره مع ليفربول الإنجليزي فرض صلاح نفسه باعتباره أحد أبرز عناصر المشروع الجديد للنادي التركي سواء من الناحية الفنية أو الجماهيرية والتسويقية وهو ما دفع أرطغرل دوجان رئيس النادي إلى الخروج للحديث عن طبيعة تجربة اللاعب والتأثير الذي أحدثه منذ وصوله.

وأكد دوجان أن صلاح يعيش حالة من السعادة داخل طرابزون سبور رافضًا ما وصفه بالمعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام في إسطنبول حول عدم شعور اللاعب بالراحة داخل النادي أو المدينة.

رئيس طرابزون يكشف كواليس تجربة صلاح

وقال رئيس طرابزون سبور إن محمد صلاح تأقلم بصورة سريعة مع أجواء النادي والمدينة مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحتج إلى فترة طويلة للاندماج مع محيطه الجديد سواء على مستوى الفريق أو الحياة اليومية في طرابزون.

وأوضح دوجان أن صلاح لا يقدم الإضافة للفريق من خلال مستواه الفني فقط وإنما أصبح له حضور واضح داخل المجموعة من خلال التزامه في التدريبات وحرصه على مساعدة زملائه فضلًا عن نقل جزء من خبراته إلى اللاعبين الشباب.

وتعكس هذه التصريحات الدور الذي بدأ صلاح في القيام به داخل الفريق خاصة أن انتقال لاعب يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية وخاض تجارب على أعلى المستويات يمنح اللاعبين الأصغر سنًا فرصة للاستفادة من تجربته داخل وخارج الملعب.

ويرى رئيس طرابزون أن قيمة صلاح لا تتوقف عند الأهداف أو صناعة الفرص وإنما تمتد إلى تأثيره في البيئة المحيطة بالفريق وهو ما يمثل مكسبًا إضافيًا للنادي في مشروعه خلال المرحلة الحالية.

صلاح.. لاعب وقيمة تسويقية

الجانب الرياضي ليس وحده الذي استفاد من وجود محمد صلاح في طرابزون وفقًا لرؤية إدارة النادي إذ يمثل النجم المصري قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة بالنسبة للنادي التركي.

فقدوم لاعب بحجم صلاح إلى طرابزون سبور منح النادي حضورًا أكبر على الساحة الدولية وجذب مزيدًا من الاهتمام الإعلامي والجماهيري إلى الفريق في الوقت الذي يحاول فيه النادي تعزيز موارده واستعادة قوته الاقتصادية.

وأشار دوجان إلى أن صفقة صلاح تمثل مكسبًا كبيرًا لطرابزون سبور على المستوى التسويقي مؤكدًا أن اللاعب أصبح مرتبطًا بالمدينة نفسها ولا يكتفي بارتداء قميص النادي وإنما يشارك أيضًا في الترويج لطرابزون وصورتها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة لإدارة النادي التي تنظر إلى الصفقة باعتبارها خطوة يمكن البناء عليها في المستقبل سواء من خلال زيادة القيمة التجارية للنادي أو جذب مزيد من الاستثمارات والرعاة أو فتح الباب أمام صفقات أكبر.

بداية قوية بالأرقام

وجاءت إشادة رئيس طرابزون سبور بصلاح في توقيت يعكس بداية جيدة للاعب مع فريقه الجديد بعدما تمكن من ترك بصمة واضحة خلال المباريات الأولى له.

وخاض النجم المصري 7 مباريات مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى النادي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا ليؤكد سريعًا قدرته على تقديم الإضافة الهجومية رغم اختلاف الأجواء عن تجربته السابقة مع ليفربول.

وتمنح هذه البداية صلاح مساحة أكبر للتأقلم مع أسلوب اللعب الجديد خاصة أن الانتقال من الدوري الإنجليزي إلى الدوري التركي يمثل تغييرًا على مستوى طبيعة المنافسة وطريقة اللعب والأجواء المحيطة بالمباريات.

ومع مرور الوقت تبدو إدارة طرابزون سبور حريصة على الاستفادة من خبرات اللاعب بأكبر صورة ممكنة ليس فقط باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق وإنما كأحد الأسماء التي يمكن أن تساعد في تطوير المجموعة.

خبرة صلاح في خدمة الشباب

أحد الجوانب التي ركز عليها رئيس طرابزون سبور هو الدور الذي يقوم به صلاح مع اللاعبين الشباب إذ يحرص النجم المصري على نقل خبراته إليهم ومساعدتهم على الاستفادة من تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

ويمثل هذا الدور قيمة إضافية للنادي خاصة أن وجود لاعب صاحب خبرة دولية كبيرة داخل غرفة الملابس يمكن أن يكون له تأثير في عملية إعداد العناصر الشابة ومنحها فرصة التعلم من تجربة لاعب خاض منافسات كبرى وحقق العديد من الألقاب والإنجازات.

وبالنسبة لطرابزون فإن الأمر لا يتعلق فقط بما يقدمه صلاح خلال الـ90 دقيقة وإنما بما يمكن أن يتركه وجوده من تأثير على المجموعة بأكملها وهو ما يفسر حديث رئيس النادي عن مساهماته التي تتجاوز الجانب الفني.

مواجهة الشائعات برسالة واضحة

وتأتي تصريحات أرطغرل دوجان كذلك في إطار الرد على ما يتم تداوله حول وضع محمد صلاح داخل طرابزون بعدما أشار رئيس النادي بشكل مباشر إلى وجود تقارير صادرة عن بعض وسائل الإعلام في إسطنبول لا تعكس من وجهة نظره حقيقة حالة اللاعب.

وأكد دوجان أن صلاح يشعر بالسعادة داخل النادي والمدينة في رسالة واضحة إلى الجماهير بأن النجم المصري لا يعيش أزمة أو حالة من عدم الاستقرار منذ وصوله.

وتبدو إدارة طرابزون حريصة على حماية صورتها الجديدة مع صلاح خاصة أن الصفقة حظيت باهتمام كبير منذ الإعلان عنها وأصبحت مرتبطة بصورة النادي على المستوى المحلي والدولي.

مشروع أكبر من صفقة لاعب

وبالنظر إلى تصريحات رئيس طرابزون سبور يبدو أن النادي لا ينظر إلى محمد صلاح باعتباره مجرد لاعب تم التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي وإنما كجزء من مشروع أوسع يسعى من خلاله إلى استعادة مكانته الرياضية والاقتصادية.

فالصفقة منحت الفريق اسمًا عالميًا قادرًا على جذب الأنظار وفي الوقت نفسه أضافت عنصر خبرة إلى المجموعة فضلًا عن التأثير التسويقي الذي يمكن أن يحققه وجود صلاح على مدار فترة تعاقده مع النادي.

ولهذا فإن نجاح تجربة صلاح في طرابزون لن يقاس فقط بعدد الأهداف التي يسجلها أو التمريرات الحاسمة التي يصنعها وإنما أيضًا بمدى تأثيره في اللاعبين والجماهير وصورة النادي وقدرته على دعم مشروع طرابزون في السنوات المقبلة.