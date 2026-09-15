طرابزون يعلن أسعار تذاكر مواجهة جالاتا سراي.. وهذا سعر أغلى مقعد

أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا طرح تذاكر مباراته المرتقبة أمام جالاتا سراي للبيع، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 19 سبتمبر، على ملعب «بابارا بارك»، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 2000 ليرة تركية، بينما يصل سعر أغلى مقعد إلى 25 ألف ليرة.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

كبار الزوار «البلاتيني B»: 25 ألف ليرة.

كبار الزوار «البلاتيني B/C»: 20 ألف ليرة.

كبار الزوار «الذهبي»: 15 ألف ليرة.

كبار الزوار «العنابي»: 10 آلاف ليرة.

كبار الزوار «الفضي»: 10 آلاف ليرة.

المدرجات الغربية: 5 آلاف ليرة.

المدرجات الشرقية: 4 آلاف ليرة.

مدرج «ماتيا أحمد مينغوتسي»: 3 آلاف ليرة.

خلف المرميين الجنوبي والشمالي: ألفا ليرة.

مدرج الضيوف: ألفا ليرة.

ومن المقرر أن تفتح أبواب ملعب «بابارا بارك» قبل انطلاق المباراة بساعتين، ما لم تصدر تعليمات أمنية تقضي بتغيير موعد فتح البوابات.

وتحظى مواجهة طرابزون سبور وجالاتا سراي باهتمام جماهيري كبير، في ظل أهمية المباراة للفريقين ضمن منافسات الدوري التركي.